Bando periferie, i consiglieri regionali FI Marcozzi e Celani: “Si sblocchino i fondi”

REGIONE - I due consiglieri di Forza Italia: "Si rischiano seri danni anche al rilancio economico delle Marche”



“Attenzione, con il blocco dei fondi del bando Periferie, il Governo, dopo il terremoto, rischia di dimenticare ancora una volta le Marche. Quei fondi, infatti, pari a circa 50 milioni di euro, rappresentano non solo una risorsa per la sicurezza ma anche per il rilancio economico delle Marche. Per questi motivi abbiamo votato favorevolmente sulla mozione consiliare che impegna l’Amministrazione regionale a mobilitarsi per il loro ripristino”. Così i consiglieri regionali di Forza Italia Jessica Marcozzi e Piero Celani in merito al bando periferie congelato dal Governo.

“Siamo pronti a schierarci al fianco dei Sindaci, e in tutte le sedi istituzionali – spiegano i due consiglieri – per bloccare una norma già approvata in Senato. Alcuni Comuni che dovevano ricevere i fondi bloccati da un emendamento al Milleproroghe, hanno già dei progetti definiti. Se quei fondi non dovessero arrivare il Governo dimostrerebbe ancora una volta di aver perso di vista un territorio importante e in difficoltà come sono le Marche, regione che da quei 50 milioni potrebbe avere una spinta molto forte non solo in termini di riqualificazione urbanistica e di sicurezza (tema fra l’altro cavalcato anche da chi oggi governa) ma anche economici con il riavvio di molte attività commerciali e non. Molti degli interventi programmati, infatti, prevedono anche nuove infrastrutture da cui deriverebbe un impulso all’attrattività economica dei territori. Francamente non si comprende come Partiti che si dicono attenti ai territori poi possano commettere simili errori. Così si penalizza un’intera regione che invece ha bisogno proprio di attenzione e fondi per la modernizzazione infrastrutturale, a partire dalle periferie e dalla rete di collegamento viario”.