FERMO - Cambiano i contatti in seguito al trasferimento delle funzioni relative ai servizi per l’impiego e alla formazione dalle Province alla Regione Marche

In seguito al trasferimento delle funzioni relative ai servizi per l’impiego e alla formazione dalle Province alla Regione Marche, i canali di contatto degli uffici del Centro Impiego di Fermo siti in Via Sapri 65 sono cambiati.

Dal primo ottobre i principali canali di contatto degli uffici del Centro per l’Impiego di Fermo sono:

– Telefono Centralino 0734.254701 – Accoglienza 0734.254703

– Email centroimpiegofermo@regione.marche.it

– PEC regione.marche.centroimpiegofermo@emarche.it

Gli uffici specialistici possono essere contattati tramite i seguenti indirizzi email:

– Disabili/Legge 68/99: centroimpiegofermo.legge68@regione.marche.it

– Incrocio domanda/offerta di lavoro: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it

– Tirocini: centroimpiegofermo.tirocini@regione.marche.it

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Regione Marche – Lavoro e Formazione Professionale http://www.regione.marche.it/regione-utile/lavoro-e-formazione-professionale.