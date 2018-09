Sviluppo e crescita delle aree interne, “Riabita Starter” protagonista ad Amandola

AMANDOLA - Obiettivo del convegno mettere a confronto idee e ricerche che, con approcci diversi, hanno prefigurato ipotesi per lo sviluppo e la crescita delle aree interne.

Grazie all’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, e nell’ambito del programma Amandola Training Centre, si svolgerà ad Amandola un convegno internazionale, “RIABITA | STARTER”.

Amandola Training Centre è un progetto formativo coordinato dal prof. Flavio Corradini, che prosegue e attua alcune linee guida evidenziate in uno studio preliminare realizzato da Unicam.

Lo studio riguardava l’individuazione di settori economici peculiari del territorio fermano-piceno da mettere in valore secondo una visione più attuale e rispondente alle nuove tendenze in atto.

Il convegno” RIABITA | STARTER”, a cura di Federica Ottone (docente della Scuola di Architettura e Design di Unicam) ha come obiettivo quello di mettere a confronto idee e ricerche che, con approcci diversi, hanno prefigurato ipotesi per lo sviluppo e la crescita delle aree interne. Le questioni fanno riferimento al territorio nazionale e riguardano il lavoro (e il rischio già evidente di spopolamento), la valorizzazione delle risorse, la ricostruzione dopo gli eventi sismici e molto altro. L’obiettivo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, è quello di creare le condizioni per arginare il fenomeno dell’abbandono e il conseguente declino delle aree interne del Piceno, anche prendendo come riferimento territori che hanno problematiche analoghe in ambito nazionale.

In particolare la giornata nasce dalla convinzione che soltanto mettendo insieme pazientemente le idee e le esperienze già avviate (anche se ancora non maturate appieno) si riesca a evitare di ripercorrere gli stessi errori e disperdere tutto ciò che si è detto e fatto nelle precedenti esperienze; dunque l’idea è quella di mettere in relazione le attuali emergenze con una strategia per le aree interne, vista anche indipendentemente dal sisma.

La prima parte vede la partecipazione dei protagonisti del progetto Amandola Training Centre e la presentazione dell’evento Riabita 2018, appuntamento annuale che si svolge al Fermo Forum, nei giorni 9/10 ed 11 novembre, quest’anno dedicato al tema della ricostruzione.

L’esperienza della Biennale di Venezia, coordinata da Mario Cucinella, viene qui riportata all’attenzione per riformulare un ruolo militante che la progettazione architettonica e urbana può riconquistare per raccogliere la sfida di una qualità diffusa e salvifica.

La seconda parte del convegno vuole proseguire il dibattito sul come e dove ricostruire; dibattito portato avanti ormai incessantemente da due anni, ovvero da quando il terremoto ha colpito le regioni confinanti Lazio-Marche e Umbria. In questa occasione le questioni saranno viste all’interno di una visione complessiva, nazionale ed europea.

All’interno dell’evento saranno presentati i risultati del corso Archimastro 4.0, primo dei corsi che si avvicenderanno ad Amandola nel biennio 2018-2019, corso impostato su una figura di architetto e/o tecnico per la ricostruzione in ambiti storici e paesaggistici di pregio. Un discorso estremamente attuale e basato su un approccio concreto e innovativo allo stesso tempo.