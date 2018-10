“Nuovi contatti dal Ttg Travel Experience”: la Baldassarri a Rimini per promuovere la città

PORTO SAN GIORGIO - Lo stand della Regione Marche, caratterizzato dal claim "Marche, bellezza infinita", ospiterà 37 operatori incoming Marche e numerosi eventi di presentazione nell’apposito spazio allestito

Il Comune di Porto San Giorgio sarà presente alla 55esima edizione del “Ttg” di Rimini. Ttg Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo che si svolge da oggi al 12 ottobre a Rimini Fiera.

E’ l’unica fiera in Italia totalmente B2B che permette alle imprese pubbliche e private del settore di incontrare le più qualificate aziende che intermediano il prodotto turistico nazionale e internazionale, oltre ad essere il più grande marketplace al mondo dell’offerta e della creatività italiana per i mercati internazionali.

La promozione della città e delle sue peculiarità avverrà anche all’interno dello stand della Regione Marche. Lo spazio si sviluppa su 256 metri quadri ed è caratterizzato dal claim “Marche, bellezza infinita”, titolo anche del video promozionale: ospiterà 37 operatori incoming Marche e numerosi eventi di presentazione nell’apposito spazio allestito.

“Sarà l’occasione per attivare nuovi contatti con imprese ed operatori turistici ed incontrare i referenti istituzionali degli enti locali”, afferma l’assessore Elisabetta Baldassarri: domani mattina raggiungerà gli spazi espositivi.