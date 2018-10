Quanti (e quali) i fondi europei per la ripartenza? A Montefortino e Amandola le info viaggiano in camper

ECONOMIA - Ultime tappe per l'infopoint mobile partito a settembre da Arquata del Tronto. Il camper partecipa anche al progetto europeo Crowd4Roads, raccogliendo nel suo percorso i dati sulla qualità della rete stradale regionale, attraverso l'app SmartRoadSense

Dopo Montegiorgio e Montappone, il camper itinerante per informare cittadini ed imprese sui fondi europei si prepara a far tappa a Montefortino (giovedì 18 ottobre) ed Amandola (sabato 20), in entrambi i casi con orario 10-13.

Il mezzo, un infopoint mobile, si era messo in viaggio lo scorso settembre da Pescara del Tronto, frazione di Arquata del Tronto, per la prima delle 27 tappe previste nelle province di Ascoli Piceno, Macerata e, appunto, Fermo.

A bordo si trova personale formato, che distribuisce materiale informativo relativo a tutti i bandi e alle risorse messe a disposizione dalla Regione Marche attraverso i fondi strutturali europei (FESR, FSE, FEASR, etc.), per avviare i progetti necessari alla ripartenza delle zone terremotate.

Queste, quindi, le ultime tappe: giovedì 18 Montefortino; venerdì 19 Macerata; sabato 20 Amandola; lunedì 22 San Ginesio; martedì 23 Camerino; mercoledì 24 Ancona.

Da segnalare che il camper partecipa anche al progetto europeo Crowd4Roads, raccogliendo nel suo percorso i dati sulla qualità della rete stradale regionale, attraverso l’app SmartRoadSense.