Rappresentanti del distretto del cappello in Regione: “Molte cose ancora da fare”

ECONOMIA - Una delegazione di sindaci e imprenditori ha incontrato gli assessori regionali Manuela Bora e Fabrizio Cesetti per una verifica su iniziative in atto relative al distretto del cappello.

I sindaci di Massa Fermana e Montappone, Gilberto Caraceni e Mauro Ferranti, gli imprenditori Paolo Marzialetti (presidente nazionale settore cappello e vicepresidente della Federazione Italiana TessiliVari), Serafino Tirabasso e Angelo Cecchi (rispettivamente presidente e vice presidente del consorzio Cappeldoc Marche), Attilio Sorbatti per Cappello e Salute e il presidente della Pro Loco di Montappone Ferruccio Vecchi. E’ questa la delegazione del Distretto del Cappello che si è recata martedì scorso presso gli uffici della Regione Marche per incontrare l’assessore alle attività produttive, Manuela Bora, e l’assessore al bilancio, Fabrizio Cesetti, per verificare l’attuazione degli impegni presi dagli stessi in occasione del precedente incontro dello scorso anno tenutosi proprio a Massa Fermana nel Distretto del Cappello.

“Ne è risultato che, ad oggi, molte problematiche ed iniziative sono ancora sul tappeto tra le quali la firma della convenzione già pronta dall’anno scorso riguardo il gemellaggio tra la Municipalità di Cuenca in Ecuador, (patria dei famosi cappelli Panama) ed il nostro distretto del cappello. Gemellaggio che dovrà avvenire tramite la Regione Marche – dichiara Paolo Marzialetti – altri importanti capitoli riguardano le attività di internazionalizzazione (le fiere internazionali collegate e le relative iniziative di incoming) anche utilizzando il marchio territoriale di ‘Origine e Qualità’ approvato dalla giunta regionale nel 2009 e rilanciato dalla stessa assessora Bora lo scorso anno con la nuova veste di ‘Marche the land of hat‘; un’attenzione particolare va poi ai bandi regionali a sostegno delle attività produttive del distretto del cappello, alle importanti iniziative legate alla formazione e riqualificazione professionale che molto interessano gli imprenditori e che saranno riprese assieme all’assessore competente Loretta Bravi, assente per impegni personali martedì scorso. Infine – conclude il presidente nazionale Settore Cappello e vicepresidente Federazione Italiana TessiliVarilo – lo scoglio del credito e le difficoltà legate all’operatività delle aziende del distretto, per il quale assieme all’assessore Cesetti si è deciso di incontrare Nunzio Tartaglia Responsabile della Macro Area Marche Abruzzo di UBI Banca, unico istituto di credito dopo l’accorpamento di Banca Marche ancora presente con delle filiali a Montappone e Massa Fermana, vale a dire nel cuore del distretto del Cappello.”