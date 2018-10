FERMO - Appuntamento mercoledì 24 ottobre alle ore 9.30 nella sala conferenze della Camera di Commercio con l'iniziativa organizzata in collaborazione con la start up Globe Inside e il Coordinamento B&B Fermo

Il comparto dei servizi al turismo, che comprende le imprese di alloggio e ristorazione, è cresciuto del 4,4% a Fermo e dell’8,5% in provincia. I dati si riferiscono al periodo 2009 – 2017, anni in cui nel Comune di Fermo sul totale delle imprese attive si registrava un calo dell’8,3%, che si è tradotto in una perdita di 311 imprese (da 3741 a 3430), e sul territorio provinciale un -8,2%, con 1.672 imprese in meno (da 20.480 a 18.808). Un quadro che testimonia come questo comparto sia riuscito a fronteggiare la crisi meglio di altri, addirittura avvantaggiandosene.

“I settori in cui i numeri aumentano – spiega Luciana Testatonda, responsabile Turismo e Commercio della CNA Territoriale di Fermo – sono quelli relativi alle attività professionali, scientifiche e tecniche, di noleggio, alle agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, sanità e assistenza sociale, e più in particolare le imprese di alloggio e ristorazione, vale a dire i servizi al turismo. I dati relativi all’evoluzione degli esercizi nel comune di Fermo tra 2010 e 2016, indicano che la struttura alberghiera si è evoluta, ma che è cresciuta molto anche l’offerta di esercizi extra-alberghieri, in particolare di bed and breakfast, più che raddoppiati nel giro di 6 anni”.

Infatti, prendendo ad esempio la città di Fermo, nel periodo che va dal 2010 al 2016 il numero degli esercizi ricettivi passa da 72 a 121, con gli esercizi extra alberghieri che salgono da 65 a 111 e i b&b da 22 a 57.

“Il Centro Studi Sistema di CNA – aggiunge il Direttore Generale Alessandro Migliore – rileva che tra il 2010 e il 2016 per la provincia di Fermo cresce sia il numero di arrivi che quello delle presenze turistiche, in calo per l’offerta alberghiera ma decisamente in aumento per quella extra-alberghiera. La quarta edizione di Digital Way sarà dedicata proprio al tema del turismo, settore sul quale, insieme a quello del commercio, la CNA sta indirizzando parte del suo lavoro di supporto alle imprese sul territorio”.

“Digital Way, la strada giusta per la tua impresa”, avviato con successo nel 2015, è organizzato dalle CNA di Fermo e Macerata, con il sostegno dell’ente camerale fermano, e si terrà il 24 ottobre, alle 9.30 nella sala conferenze della Camera di Commercio di Fermo, in collaborazione con la start up Globe Inside e il Coordinamento B&B Fermo.

“L’edizione 2018 è dedicata al turismo esperienziale – afferma Stella Alfieri, responsabile Comunicazione e Terziario Avanzato di CNA Fermo – con particolare riferimento al coinvolgimento dei settori accoglienza e ricettività, agroalimentare, artigianato artistico, moda: saranno infatti illustrate le possibilità attivate da CNA Nazionale e CNA Marche affinché anche le imprese di questi settori possano entrare in maniera attiva nel circuito turistico del proprio territorio”.

Il seminario gratuito vedrà l’intervento di Cristiano Tomei, coordinatore CNA Turismo e Commercio Nazionale (“CNA e Airbnb, una sinergia per la crescita del turismo esperienziale”) e di Marco Cocciarini, della Globe Inside, che presenterà il progetto “Le Marche del saper fare – trasformare il prodotto in un’esperienza per il turista” e, come best practice, illustrerà l’esperienza dello spin off di Sistema Museo ItalyToLive.it. Seguirà un aperitivo di networking.