PORTO SAN GIORGIO - La star del cinema Usa, noto per il suo ruolo di Ridge nella soap opera Beautiful, e musicista a pranzo alla Stella Adriatica. In Italia per lavorare a un progetto musicale con un tour che partirà la prossima estate: "Francamente non sono mai venuto da queste parti. E devo dire che è tutto bellissimo: è buonissimo il pesce, un cibo incredibile"

di Giorgio Fedeli

“Stiamo preparando delle grandi sorprese per l’Italia. Siamo di passaggio a Porto San Giorgio perché stiamo preparando un gran bel progetto. Francamente non sono mai venuto da queste parti. E devo dire che è tutto bellissimo: è buonissimo il pesce, un cibo incredibile. Non capivo come mai l’Italia fosse un paese così tanto pubblicizzato per il cibo, ora me ne sto veramente rendendo conto, sto facendo questa meravigliosa esperienza”. Non ha dubbi Ronn Moss.

Oggi i clienti della Stella Adriatica, lo chalet ristorante di Mauro Cardinali, tutti intorno a un tavolo. Sì perché a quel tavolo a pranzare c’era, Ronn Moss, la stella del cinema statunitense, conosciuto ai più per il suo ruolo nei panni di Ridge nella soap opera Beautiful. Ma anche apprezzato musicista con decenni di carriera alle spalle. E un futuro che promette sorprese. Tutti, donne ma anche uomini e ragazzini a chiedergli di poter scattare una foto insieme. E lui, abituato ai flash ma anche contraddistinto da una encomiabile disponibilità, non si è sottratto ad alcuna richiesta nonostante nel piatto ci fossero, ad attenderlo, quelle prelibatezze che ha iniziato a scoprire e di cui si è immediatamente innamorato. Per i fan, per chi lo ama, questo ed altro. Ronn Moss oggi era di passaggio nel Fermano, accompagnato da Alessandro D’Onofrio, manager della Bros group Italia, e da Gilberto Belleggia. Una pausa culinaria, un passaggio rapido. Ma che, a sentirlo parlare, non sarà certo l’ultimo: “Per me sarebbe una fortuna poter tornare qui”.

Moss è in Italia per preparare il suo tour, che a definirlo musicale sarebbe riduttivo, per l’estate 2019: “Questo bellissimo progetto coinvolge la musica, coinvolge me ed è un qualcosa di molto diverso rispetto a quello che il pubblico italiano è abituato a vedere relativamente a Ronn Moss. E in questo progetto ci sono anche dei progetti cinematografici. Credo che i fan italiani rimarranno molto molto sorpresi”. Un progetto che unirà la musica italiana tanto amata dagli statunitensi a quella a stelle e strisce a cui gli italiani sono legati. Insomma un tour che punta a consolidare i rapporti artistici e sociali tra gli Usa e il Belpaese. E non è affatto da escludere che i suoi fan possano abbracciarlo nuovamente la prossima estate, anche qui nelle Marche. Durante, chissà, una tappa del suo tour proprio nella nostra regione.