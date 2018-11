FERMO - La presenza dell'assessore alla Cultura Francesco Trasatti negli uffici del capoluogo dorico non è passata inosservata. I responsabili regionali di area per la tutela del paesaggio hanno chiesto all'amministrazione di spostare la ruota in una location più consona

di Paolo Paoletti

Usando un paragone metereologico, dal cielo sereno con qualche addensamento nuvoloso si rischia di passare ad un vero e proprio temporale. Che la mini ruota panoramica in Piazza del Popolo a Fermo abbia diviso in due l’opinione pubblica è un dato di fatto. Sicuramente c’è chi ha apprezzato la voglia di rinnovarsi dell’amministrazione e dell’assessore Trasatti che, dopo Harry Potter, ha virato verso un Natale circense. C’è però anche chi il circo e il luna park, in una piazza storica come quella di Fermo, li reputa del tutto inadeguati, anche in un’ottica di valorizzazione artistica, condannando la scelta dell’amministrazione e dell’assessore, definendola inadeguata per un luogo storico. Una protesta arrivata fino alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

Mentre il mondo della politica resta in silenzio, a muoversi sono i cittadini contrari all’allestimento. Nulla contro la struttura in sé, tra l’altro molto suggestiva di notte (è la stessa scelta da Fedez e Chiara Ferragni per le loro nozze), il dibattito è concentrato sulla posizione, definita dai detrattori come “Un pugno in un occhio” di fronte ai due palazzi simbolo della città quello della biblioteca Romolo Spezioli e lo splendido Palazzo dei Priori. E così la statua di Papa VI si trova a salutare i piccoli passeggeri a bordo delle carrozze della ruota.Tantissime le foto segnalazioni arrivate da parte di coloro che, senza mezze parole, vedono la presenza della giostra inopportuna.

Malumori dei cittadini che sono giunti fino alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche di Ancona che ha voluto vederci chiaro. E così la presenza dell’assessore alla Cultura Francesco Trasatti, negli uffici del capoluogo dorico non è passata inosservata.

I responsabili regionali di area per la tutela del paesaggio hanno chiesto all’amministrazione di spostare la ruota in una location più consona. Resta da capire quale sarà la risposta del Comune fermano che vorrebbe invece farla rimanere al suo posto per non ‘rovinare’ la scenografia del Natale. Sicuramente il tema continuerà a far discutere. Ce la farà l’amministrazione ad avere la meglio sulla Soprintendenza o la ruota panoramica dovrà traslocare in una nuova sede?