POLITICA - Grande manifestazione in programma sabato 8 dicembre il Piazza del Popolo. Il senatore Arrigoni: "Arriviamo a questo appuntamento dopo 6 mesi di governo in cui siamo riusciti a cambiare la rotta di questo Paese"

L’8 dicembre il popolo della Lega si ritroverà a Roma per una grande manifestazione a sostegno di Matteo Salvini e dell’operato del Governo del cambiamento. In Piazza del Popolo il segretario del Carroccio chiama a raccolta i militanti, i sostenitori e i semplici simpatizzanti da tutte le regioni d’Italia e anche le Marche saranno rappresentate con ben 11 pullman in partenza da tutte le province.

A confermarlo è il senatore Paolo Arrigoni, responsabile della Lega nelle Marche, che nei prossimi giorni convocherà nei territori delle conferenze stampa per ribadire la portata dell’evento: “La Lega arriva a questo appuntamento dopo 6 mesi di governo in cui è riuscita a cambiare la rotta di questo Paese, con un consenso e una fiducia in continua crescita da parte degli italiani. L’approvazione definitiva avvenuta martedì del Decreto Sicurezza, che segue altri importanti provvedimenti come il Decreto Terremoto e il Decreto Genova, ci dà la carica per arrivare alla manifestazione dell’8 dicembre con grande entusiasmo”.

“Prima gli italiani, dalle parole ai fatti! – continua il Senatore Arrigoni – È innegabile che in questi mesi di governo la Lega abbia mantenuto ciò che ha promesso agli italiani”.

Per tutti i militanti, i sostenitori e i simpatizzanti della Lega che volessero raggiungere Roma sono stati organizzati i seguenti pullman: due, con tappa in comuni differenti, per la provincia di Pesaro-Urbino e tre per quella di Ascoli Piceno, due con lo stesso itinerario per la provincia di Ancona, per la provincia di Macerata e per quella di Fermo (in totale le tappe previste nei Comuni saranno 21).

Sono ancora disponibili gli ultimi posti, chi fosse interessato può contattare i seguenti recapiti:

Ludovico Doglioni, responsabile provinciale Lega Pesaro-Urbino: 338.6026301

Milco Mariani, responsabile provinciale Lega Ancona: 342.3559777

Andrea Maria Antonini, responsabile provinciale Lega Ascoli Piceno: 328.8605753

Mauro Lucentini, responsabile provinciale Lega Fermo: 339.2497587

Letizia Marino, responsabile provinciale Lega Macerata: 329.0053293