ALLERTA - L'associazione nazionale pubbliche assistenze: "Si raccomanda di non far entrare tali persone in casa e di allertare immediatamente le forze dell’ordine" che restano al servizio dei cittadini. Il numero principale per avere informazioni sul Coronavirus è il 1500

E come avviene praticamente in ogni situazione in cui le persone sono particolarmente sensibili, spuntano gli ‘sciacalli’. Ed è l’Anpas, l’associazione nazionale pubbliche assistenze a mettere in guardia la cittadinanza

“Sono pervenute diverse segnalazioni da cittadini e associazioni – spiegano dall’Anpas – rispetto alla presenza in alcuni Comuni di persone in divisa che si qualificano come volontari di associazioni di soccorso che vogliono introdursi nelle abitazioni con la scusa di effettuare il test con tampone orale per la rilevazione del contagio di Coronavirus Covid-19.