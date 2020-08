FERMANO - Il distretto pelli per calzature riconducibile alla nostra provincia ed al territorio maceratese sull'agenda politica della Regione Marche, a pubblicare il primo bando sui progetti di investimento e diversificazione produttiva. Info da martedì prossimo, 25 agosto, sulla piattaforma web Zoom

“Finalmente lo step che stavamo aspettando – dichiara il presidente della Cna Territoriale di Fermo, Paolo Silenzi – un passaggio che purtroppo arriva in una fase molto delicata per il manifatturiero: oltre alla grave crisi che permane, anche questo settore ha dovuto fare i conti, con l’emergenza sanitaria e il lockdown che hanno impedito a molti di completare gli ordinativi. Seppure si stia reinventando utilizzando al meglio il digitale come alternativa alle fiere di settore che comunque restano in programma per settembre, il mondo della moda vive di stagioni ed è in affanno”.

Spiega il direttore generale Alessandro Migliore, anche in qualità di responsabile Federmoda per i territori di Fermo e Macerata: “E’ il primo di una serie di bandi sia regionali che nazionali: tramite Invitalia si avrà l’opportunità di intercettare le risorse a fondo perduto messe a disposizione. Si tratta di 4.950.000 euro e l’obiettivo è di contribuire allo sviluppo produttivo e occupazionale del territorio del distretto. C’è tempo fino alle 12 del 30 settembre per presentare domanda: le imprese dovranno essere capaci di intercettare i fondi, utili a superare le difficoltà del manifatturiero, ma anche per riqualificare la propria attività, magari puntando in altri settori. Ecco perché il prossimo autunno indicherà cosa ne sarà di questo comparto che tanta ricchezza ha portato nel Fermano”.

L’agevolazione prevista è un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili, relative a macchinari, impianti, hardware e attrezzature specifiche per il progetto necessari a realizzazione, ampliamento, riqualificazione e ammodernamento degli impianti produttivi, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, programmi informatici concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, consulenza marketing.

“Gli interessati a partecipare potranno ricevere tutte le informazioni tecniche il prossimo martedì 25 agosto – annunciano Silenzi e Migliore – quando, alle ore 12, saremo on line sulla piattaforma Zoom insieme a Regione Marche e Confidi Uni.Co. Il webinar, che consentirà alle imprese di comprendere i dettagli del bando, sarà introdotto dall’assessore con delega alle aree di crisi complessa Fabrizio Cesetti e prevede l’intervento tecnico della Dirigente regionale Roberta Maestri, oltre a quelli dei Direttori territoriali di Uni.Co Massimiliano Moriconi e Irene Mancinelli”.

Info Cna Territoriale Fermo 0734600288, Cna Territoriale Macerata 073327951.