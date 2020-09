Ef Group: "Webinar giovedì alle 15,30. Presentiamo alle imprese che operano nel distretto fermano-maceratese il nuovo bando indetto dalla Regione, volto alla concessione di contributi a fondo perduto pari al 40% a fronte di investimenti in macchinari, attrezzature, software e hardware, brevetti, licenze, know how, consulenze tecniche e di marketing. Inoltre, illustreremo il nuovo bando di prossima emanazione, per la creazione di nuove imprese"

Ef Group srl, con sede nella provincia di Macerata, è una società che si occupa da anni di finanza agevolata curando, per le imprese ed enti pubblici, i bandi europei, nazionali, regionali e provinciali e le agevolazioni fiscali, collaborando inoltre con le maggiori associazione di categoria del territorio.

I servizi che offriamo, avvalendoci di personale altamente qualificato sia in campo economico-finanziario che in quello tecnico-progettuale, sono:

Ricerca personalizzata e selezione dei bandi e agevolazioni fiscali attive e in fase di attuazione;

Verifica di fattibilità per accedere alla misura agevolativa selezionata, che viene eseguita a titolo gratuito

Predisposizione della domanda di partecipazione al bando;

Rendicontazione volta all’ottenimento del beneficio

Consulenza e assistenza nel corso dell’intero iter istruttoria

Grazie alle competenze messe in campo, la nostra struttura garantisce un servizio completo e qualificato, personalizzando i servizi e permettendo all’azienda e all’ente pubblico, di captare l’agevolazione più adatte alla propria realtà operativa.

Proprio per questo, presentiamo, alle imprese che operano nel distretto fermano-maceratese, con particolare attenzione a quelle operanti nell’ambito della pelle e calzatura, il nuovo bando indetto dalla Regione Marche, volto alla concessione di contributi a fondo perduto pari al 40% a fronte di investimenti in macchinari, attrezzature, software e hardware, brevetti, licenze, know how, consulenze tecniche e di marketing. Inoltre, vi illustreremo il nuovo bando di prossima emanazione, per la creazione di nuove imprese che decideranno di insediare la nuova attività all’interno dei comuni del distretto fermano-maceratese.

Al fine di illustrare nel dettaglio i presenti bandi, alle aziende interessate verrà offerta la possibilità di partecipare gratuitamente all’incontro on line che si terrà giovedì 17 settembre alle ore 15.30, dando adesione entro mercoledì prossimo , contattando i seguenti recapiti: tel. 0733/203626 – mail: [email protected]. In tale occasione vi verrà fornito il link per accedere al Webinar in oggetto.

Per le aziende che, indipendentemente dai bandi sopra citati, volessero conoscere le misure agevolative attive ed in fase di attuazione, possono contattare i recapiti di cui sopra ed un nostro professionista sarà a vostra disposizione.

Con l’occasione, vi informiamo che la nostra società è a disposizione per realizzare progetti di efficientamento energetico e miglioramento sismico, usufruendo della nuova agevolazione fiscale DL 34/2020 ‘Superbonus 110%’, garantendo l’esecuzione dei lavori a costo zero per il committente.

Nello scenario economico e finanziario odierno, conoscere e captare le opportunità per finanziare lo sviluppo aziendale, può costituire la chiave di successo, per superare la crisi economica provocata dall’emergenza Covid-19. Questa è la nostra mission: “Il segreto del cambiamento è concentrare tutte le energie non nel combattere il vecchio, ma nel costruire il nuovo”.