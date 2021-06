Covid, quarto giorno senza morti nelle ultime due settimane

2 Giugno 2021 - Ore 19:07 ...

Non ci sono stati morti nelle Marche per il Covid nelle ultime 24 ore. È la quarta volta che accade dal 18 maggio scorso, che è stato il primo giorno dopo 7 mesi senza vittime in regione. Dall’inizio della pandemia ad oggi sono state 3.018 le persone morte, positive al Covid. Sul fronte dei ricoverati, oggi si è registrato un ulteriore calo con 8 persone in meno nelle strutture delle Marche.

Distinti per reparto: in terapia intensiva ci sono due pazienti in meno, in semi intensiva sono 3 in meno, nei reparti non intensivi sono 3 in meno. Sono 14 le persone dimesse da ieri.