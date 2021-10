Virus, occupato il 5% delle terapie intensive: nel Fermano 17 comuni Covid free

COVID - Dati sui contagi sotto osservazione da parte dell'autorità sanitaria. Classi in quarantena e numeri bel lontani da quelli di un anno fa. Sono diciassette i Comuni Covid free nel Fermano dove Sant'Elpidio a Mare fa registrare 135 quarantene e 39 positivi.

23 Ottobre 2021 - Ore 08:11 ...

di Sandro Renzi

Classi in quarantena e numeri sotto osservazione. Resta alta l’attenzione delle autorità sanitarie nei confronti del Covid anche se i dati, fortunatamente, sono ben lontani da quelli che si registravano solo un anno fa. Nell’ultimo mese, ad esempio, l’incidenza su 100mila abitanti dei soggetti affetti da Coronavirus è passata, nelle Marche, dal 30,21 al 20,10. Solo il 5% dei posti letto di terapia intensiva è occupato da pazienti con Covid. Analoga percentuale per i posti letto di area cosiddetta medica. Numeri ben al di sotto quindi delle soglie critiche che potrebbero determinare, una volta raggiunte, il passaggio di colore di una Regione. Dando uno sguardo al report dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) si nota pure che nell’ultima settimana il tasso di occupazione delle terapie intensive è addirittura sceso di un paio di punti percentuali nella nostra Regione.

Sul fronte vaccini, le Marche sfondano quota 87%. Sono state infatti somministrate 2.192.035 dosi al 21 ottobre. Il 95,19% degli over 80 marchigiani ha completato il ciclo vaccinale e l’8,71% (11.622 soggetti) hanno ricevuto già la terza dose. Nel Fermano preoccupa il cluster individuato a Sant’Elpidio a Mare e sono già diverse le classi finite in quarantena in Provincia. Partendo da Fermo, il sito regionale registra ad oggi 65 soggetti in quarantena e 19 positivi. Esattamente un mese fa erano rispettivamente 123 e 76. A Sant’Elpidio a Mare il record con 135 quarantene, triplicate in 30 giorni, e 39 positivi. Sono 14 invece le persone affette da Covid a Porto San Giorgio e 9 a Porto Sant’Elpidio. Ad Amandola 5 positivi e a Montegranaro meno di 5. Ben 17 i Comuni Covid free tra cui Monterubbiano, Ortezzano, Rapagnano, Torre San Patrizio, Monte Giberto e Lapedona.