In regione non vaccinati 25mila ragazzi: ecco i numeri del Fermano . Nelle Marche 54 classi in quarantena

SCUOLE – Il 69% di ragazzi che hanno tra i 12 e i 19 anni ha ricevuto due dosi. Nel Fermano 3 classi in quarantena

3 Novembre 2021

Nelle Marche il 75,7% dei ragazzi tra 16 e 19 anni si è vaccinato con ciclo completo, il 62,6% di chi ha tra i 12 e i 15 anni. I non vaccinati sono 25.327. Sono 54 le classi in quarantena. La provincia all’ultimo posto nelle Marche per numero di vaccinazioni è Macerata, la prima è Ancona.

Divisi per età, tra i ragazzi che hanno tra 12 e 15 anni, in provincia di Ancona si sono vaccinati il 70,3%, in quella di Pesaro il 61,3 percento, nel Fermano 59,9%, in provincia di Macerata 53%, in provincia di Ascoli il 63,9%. Per i ragazzi tra i 16 e i 19 anni le percentuali di vaccinazione aumentano. In provincia di Ancona hanno ricevuto due dosi l’81,6% dei ragazzi, in quella di Pesaro il 72,9%, in quella di Fermo il 76,7%, in quella di Ascoli il 78,5%, in quella di Macerata il 67,5%. Nel complesso i ragazzi che si sono vaccinati nelle Marche e che hanno tra i 12 e i 19 anni sono 69,1%. Per quanto riguarda le classi in quarantena nelle Marche sono 54, erano 52 il 26 ottobre. Le province con più classi in quarantena sono quelle di Macerata con 14 classi e quella di Ancona. A seguire c’è Ascoli con 13, Pesaro con 9 e Fermo con 3.