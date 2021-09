Covid, 82 nuovi casi nelle Marche: 4 nel Fermano

IL BOLLETTINO del servizio Sanità - Nelle ultime 24 ore testati 1690 tamponi nel percorso nuove diagnosi, positivo il 4,9%. L'indice cumulativo ogni 100mila abitanti è a 30. Due ricoveri in meno in terapia intensiva

30 Settembre 2021 - Ore 19:14 ...

Sono 82 i nuovi casi di Covid nelle Marche. E’ quanto comunica il servizio Sanità della Regione dopo l’esame nelle ultime 24 ore di 3391 tamponi: 1690 nel percorso nuove diagnosi e 1701 nel percorso guariti.

L’indice di positività si attesta dunque al 4,9%, mentre l’indice cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti è al 30,23. I nuovi contagi sono stati registrati: 42 nel Maceratese, 13 nell’Anconetano, 8 nel Pesarese, 8 nell’Ascolano, 4 nel Fermano e 7 da fuori regione. Per la maggior parte sono stati riscontrati in contatti domestici (23 casi), contatti stretti con persone positive (21 casi), approfondimenti epidemiologici (12 casi). I sintomatici sono 18. Sul fronte ospedaliero si registrano invece 2 ricoveri in meno in terapia intensiva e 2 in più nei reparti non intensivi, per un bilancio complessivo invariato rispetto a ieri. Ad oggi dunque i pazienti Covid nelle Marche sono 75: 18 in terapia intensiva, 23 in semi-intensiva e 34 nei reparti non intensivi.