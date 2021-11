L’atleta Carlo Macchini nella famiglia Prozis del Team Commando Works Academy di Miki Rutili e Marco Minnucci

CONNUBIO - A darne l'annuncio sono stati i canali social del Team Commando, che danno il benvenuto all'alfiere delle Fiamme Oro. Una sorpresa che ha anticipato la joint-venture tra il promoter e manager Miki Rutili con l'imprenditore Marco Minnucci del Works Medical Center, che insieme hanno unito le forze ed hanno creato la Team Commando Works Academy

Il campione fermano Carlo Macchini, quarto assoluto agli ultimi campionati mondiali in Giappone è ufficialmente un atleta Prozis della Team Commando Works Academy. A darne l’annuncio sono stati i canali social del Team Commando, che danno il benvenuto all’alfiere delle Fiamme Oro. Una sorpresa che ha anticipato la joint-venture tra il promoter e manager Miki Rutili con l’imprenditore Marco Minnucci del Works Medical Center, che insieme hanno unito le forze ed hanno creato la Team Commando Works Academy.

Il connubio tra il know-how acquisto da Hollywood a Dubai del promoter Rutili e l’esperienza professionale sul campo maturata in tanti anni nelle migliori realtà sportive nazionali come terapista e personal trainer di Minnucci ha portato ad una fusione che si preannuncia già un’eccellenza nel panorama nazionale: “La volontà – dice Minnucci in qualità di responsabile generale – è quella di selezionare i migliori talenti nelle varie discipline, l’Academy ha questa priorità partendo proprio selezionando il campione Carlo Macchini che oggi è diventato anche un’atleta che veste i colori della Prozis, una delle aziende di integratori più importanti al mondo (di cui Rutili è anche Business Developer per l’Italia): questo è il primo di una lunga serie di annunci”.

A darne conferma sono le parole dello stesso Rutili: “Minnucci era la persona giusta al momento giusto per dare un valore aggiunto al nostro marchio e diventare un’eccellenza a livello internazionale. Nel BodyBuilding abbiamo vinto tantissimo negli anni e volevamo andare oltre, Marco conosce i valori dello sport, la psicologia e le dinamiche degli atleti professionisti, sa come gestire un team vincente a 360 gradi, abbiamo davvero molti obiettivi, ma ora concentriamoci a presentare i nuovi nomi e mostrare le nostre potenzialità, sia in rete con i migliori contenuti usufruibili a tutti che sul campo agonistico. Vogliamo vincere con l’Academy, formare e plasmare giovani campioni, sappiamo che insieme ci completiamo”. Carlo Macchini è dunque il primo di una lunga lista di nomi di eccellenza che prenderanno parte al programma TC Works Academy, che ha tutta l’aria di concentrare le risorse per valorizzare le eccellenze del territorio.