Successi per Massimo Viozzi ed Emanuele Serrani alla vigilia dei Tricolori Csi

CICLOCROSS – I due portacolori della New Pupilli di Grottazzolina, e del Pedale Chiaravallese, si impongono nella penultima prova della Cross Cup messa in scena dal Centro Sportivo Italiano. Saranno quindi tredici gli alfieri del Fermano che cercheranno di vestirsi di tricolore nel prossimo campionato nazionale in programma ad Ostia

27 Gennaio 2022 - Ore 22:06 ...

di Tiziano Vesprini

MAGLIANO DI TENNA/FERMO – Altro spettacolare successo organizzativo e quantitativo nella ottava prova della Cross Cup Csi svoltasi sulla collina fermana maglianese, penultima della stagione ciclocampestre 2021-22 che si chiuderà sabato 19 febbraio al Bike Park di Fermo. La domenica precedente si chiuderà invece quella della challenge di ciclocross Fertesino Cup.

Prova che è stata una vera e propria rifinitura finale in vista dei Campionati Nazionali Ciclocross Csi, che avranno luogo domenica 30 gennaio nella località romana di Ostia.

Tricolori Csi che vedranno partecipare ben 13 portacolori del Fermano che cercheranno, alcuni di bissare il titolo italiano conquistato lo scorso anno a Sant’Elpidio a Mare, altri di conquistarlo per la prima volta. Questi gli atleti del nostro territorio in partenza: Walter Funari e Mauro Mercuri (Xtreme Bike Team Montegiorgio), Roberto Marini (Studio Moda Monte Urano), Massimo, Giacomo e Gabriele Viozzi, Cinzia Zacconi, Luca Bonifazi, Romano Baldassarri e Pierpaolo Santi (New Mario Pupilli Grottazzolina), Moreno Rapari e Denian Luku (Hair Gallery Cycling Team Montegiorgio).

Prova di Cross Cup Csi di Magliano di Tenna disputatasi sulle due consuete prove per fasce di età che si sono svolte alla presenza del vice sindaco Enzo Ferracuti, che ha portato i saluti della locale amministrazione comunale omaggiando anche di un pacco regalo le due rappresentanti del gentil sesso che hanno partecipato alla gara.

Competizione per le categorie “under” che ha visto il successo assoluto di Emanuele Serrani (Pedale Chiaravallese), alla seconda vittoria in questo circuito su due apparizioni, davanti a Lucio Griccini (Gruppo Ciclistico Capodarco) e Giovanni F. Raimondi (Cobo Pavoni San Severino Marche), a seguire Luigi Balducci (Cobo), Walter Funari (Xtreme Bike Team Montegiorgio), Denian Luku (Hair Gallery Cycling Team Montegiorgio).

Vittoria assoluta numero sette della Cross Cup Csi, nella fascia “over” per Massimo Viozzi (New Mario Pupilli Grottazzolina) davanti a Moreno Rapari (Hair Gallery Cycling Team) e Carlo Tudico (Pro Life – PE), Mauro Mercuri (Xtreme Bike Team), Paolo Pirani (New Mario Pupilli), Adriano Conti (Polisportiva Belmontese).

Nelle categorie femminili primo posto per Cinzia Zacconi (Pupilli) e Mery Guerrini (Cobo). Vittorie di categoria per Giacomo Viozzi, Denian Luku, Walter Funari, Emanuele Serrani, Luigi Balducci, Giovanni F. Raimondi, Massimo Viozzi, Carlo Tudico, Paolo Pirani e Adamo Re.

Leaders delle classifiche provvisorie della Cross Cup Csi dopo la penultima prova. Woman1, Ana Maria Risika; Woman2, Cinzia Zacconi; Junior Sport, Giacomo Viozzi; Elite Sport, Denian Luku (91); M1, Walter Funari; M2, Fabio Tarquini; M3, Gianluca Censi; M4, Alessandro Diletti e Giovanni F. Raimondi; M5, Massimo Viozzi; M6, Carlo Tudico; M7, Paolo Pirani; M8, Adamo Re.

