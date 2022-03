Solidarietà pro Ucraina nel Gran Premio ciclistico di Apertura

CICLOAMATORI – Il settore regionale del Centro Sportivo Italiano Ciclismo e l'Abitacolo Sport Club organizzatori del primo appuntamento cicloamatoriale Csi stagionale su strada devolveranno in beneficienza al popolo ukraino 50 cent per ogni atleta partecipante. Nel frattempo è stato presentato il calendario Csi di attività Strada e Mtb, che quest’anno allarga i confini nelle regioni limitrofe Abruzzo e Umbria. Oltre quaranta gli appuntamenti di cui oltre la metà nel Fermano

di Tiziano Vesprini

FERMO – Il settore ciclismo regionale del Centro Sportivo Italiano, diretto dal grottese Giampiero Conti, con sede operativa presso il Csi Fermo, dove mosse i suoi primi passi nel 2011, è pronta a fare scattare l’attività Strada e Mtb 2022.

Primo appuntamento stagionale sabato 5 marzo in quel di Grottazzolina dove è in programma il Gran Premio di Apertura Csi – Abitacolo, gara agonistica su strada aperta alla partecipazione agli Enti della Consulta e Fci.

Manifestazione sportiva che sarà caratterizzata, oltre che da una numerosa e qualificata partecipazione, anche da una importante ed opportuna iniziativa solidale, decisa proprio nelle ultime ore dagli organizzatori, in favore del popolo ucraino, visto che 50 cent di euro per ogni partecipante sarà devoluto in loro favore. Gran Premio di Apertura che sarà il primo di una lunghissima serie di appuntamenti che si protrarranno fino ad inizio autunno.

Il calendario Csi Ciclismo Marche Strada e Mtb è stato presentato sabato scorso in occasione della consueta annuale Festa del Ciclista, svoltasi in un locale di Montegiorgio, dove vi è stata anche la consegna degli attestati di benemerenza ai ciclisti che hanno conquistato titoli nazionali Csi. Attività Strada e Mtb del Csi Marche che in questa stagione allargherà i propri orizzonti vista la collaborazione con le limitrofe regioni Abruzzo e Umbria che hanno deciso di proporre un calendario condiviso a tre mani ricco di circa 45 appuntamenti di cui più della metà nel Fermano.

Calendario 2022 Strada e Mtb Csi Marche-Abruzzo-Umbria che si aprirà, come già citato precedentemente a Grottazzolina, e si chiuderà con la pedalata cicloturistica Babbo Natale in Bicicletta del 12 dicembre.

Tra i tantissimi appuntamenti spiccao la prima edizione della Medio Fondo della Valdaso a Montelparo, il circuito cicloturistico in Mtb 4 Emme in otto prove, il Tour agonistico Marche-Abruzzo in quattro prove, la randonnée Rghiro del 28 agosto, il Giro agonistico della Valdaso in tre tappe a Ponte Maglio, Monterinaldo e Rubbianello, i campionati regionali assoluti agonismo di Marche e Abruzzo, rispettivamente a Cascinare di Sant’Elpidio a Mare e nella pescarese Cerratina di Pianella, il Tour Marche agonismo in tre tappe, ad Ascoli Piceno, Magliano di Tenna e Porto Recanati; il trittico cicloturistico strada Adriatic Green Trail del 8-9-10 aprile a Pesaro, le due cronoscalate teramane di Prato Selva e di Nerito di Crognaleto, le tre cicloturistiche Mtb perugine di Belfiore, Rampicorno e SassovivoWild, la cicloturistico su bici d’epoca La Francescana a Foligno, la Silente Bike Marathon Mtb ad Aielli (PE) e dulcis in fundo il Campionato Nazionale Csi Strada, che torna nelle Marche e precisamente nella maceratese Porto Recanati, dopo aver calcato, nel recente passato, le località Molini- Girola di Fermo e Rubbianello di Monterubbiano.