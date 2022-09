Vittoria in trasferta per Battistoni: «FI cresce, in due anni +15mila voti»

POLITICHE - Il commissario regionale di Forza Italia, "catapultato" dal Lazio, ottiene un posto in Parlamento e ringrazia le Marche dalla sede di Ciivtanova: «Porterò i temi cari a questa regione, dalla tragedia dell'alluvione a rincari e cuneo fiscale»

26 Settembre 2022 - Ore 18:11 ...

di Laura Boccanera

«La vittoria in trasferta è una vittoria doppia, ringrazio i marchigiani che mi hanno accolto e permesso questa affermazione che mi carica di responsabilità, rappresenterò i marchigiani in Parlamento». Soddisfazione quella espressa da Francesco Battistoni, laziale, eletto alla Camera per l’uninominale nelle Marche in quota Forza Italia.

Battistoni che del partito è il commissario regionale oggi pomeriggio dalla sede di Civitanova ha fatto un’analisi del voto esprimendo gratificazione per il risultato marchigiano dove Forza Italia cresce. Oggi il partito ha ottenuto alla Camera nelle Marche il 6,79% delle preferenze: «Siamo a poche lunghezze dalla Lega – afferma Battistoni – e ci siamo piazzati molto bene nonostante la presenza di partiti di centro, abbiamo lavorato bene nelle città, segno di una classe dirigente che sta crescendo».

A festeggiare il risultato molti esponenti di di Forza Italia: assente il vicecommisario regionale e sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, a casa malato, c’erano però Jessica Marcozzi e parte dei forzisti civitanovesi Corrado Perugini, il vicesindaco Claudio Morresi, Piero Croia, Peppe Baioni, la candidata al Senato Alessandra Di Emilio e Sandro Donati, vice commissario regionale per il sud. «Siamo oltre il 48% dei consensi come centrodestra – ha proseguito Battistoni – quando siamo arrivati e abbiamo preso in mano il partito siamo passati da 35mila voti delle regionali ai 51mila voti attuali, 15mila in più, segno che possiamo ancora crescere e prepararci per le Europee».

Poi Battistoni ha elencato le priorità da esplicitare al prossimo governo: «In primis la tragedia che ha colpito le province del nord e poi i temi della campagna elettorale, la preoccupazione per i costi delle bollette e il cuneo fiscale. Se avessimo avuto qualche giorno in più siamo certi che il risultato potesse essere anche superiore, ce ne accorgevamo parlando con gli elettori. Per noi questo è un punto di partenza, non di arrivo».

Battistoni al momento è l’unico “marchigiano” ad entrare in Parlamento per Forza Italia, si attende il risultato definitivo per verificare se scatta il seggio proporzionale che potrebbe riportare a Roma Valentina Vezzali, approdata in Forza Italia prima delle elezioni. Sulle possibili opportunità di un rimpasto di giunta regionale alla luce dei risultati ottenuti Battistoni conclude: «E’ prematuro, non ci siamo ancora visti e non ne abbiamo parlato – dice – le elezioni politiche sono diverse dalle regionali e non credo sia necessario mischiare le pere e le mele».

(foto De Marco)