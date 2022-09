Crosetto (FdI) arriva a Fermo: incontro pubblico alla Sala dei Ritratti

FERMO - L'esponente FdI sarà domani alle 18,30 presso la Sala dei Ritratti, per un incontro pubblico alla presenza dei candidati regionali di Fratelli d’Italia per le politiche 2022

14 Settembre 2022 - Ore 12:39 ...

Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia accoglie a Fermo l’evento clou della campagna elettorale, domani alle 18,30 presso la Sala dei Ritratti, ci sarà Guido Crosetto in un incontro pubblico alla presenza dei candidati regionali di Fratelli d’Italia per le politiche 2022.

Candidati che sono tutti marchigiani e conferiscono una forte carica identitaria a Fratelli D’Italia, Lucia Albano, Antonio Baldelli, Andrea Balestrieri, Elena Leonardi, Guido Castelli, Stefano Benvenuti Gostoli, Romina Gualtieri, Rachele Silvestri.

Il consigliere regionale Andrea Putzu, responsabile per le Marche dell’Organizzazione del Partito, il coordinamento provinciale di Fermo ed i coordinamenti comunali – rimarca il coordinatore comunale FdI Fermo, Rossano Romagnoli – hanno inteso questo incontro «come momento indispensabile di conoscenza, politica e personale, utile all’ approfondimento delle tematiche regionali. Per tal motivo ci saranno nel capoluogo fermano, città storica di importanza strategica, i candidati che dalla provincia di Pesaro sino a quella di Ascoli, passando per la Provincia di Fermo, saranno i rappresentanti nazionali».

