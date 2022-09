Elezioni, sorteggiato l’ordine sulle schede

IN CORTE D'APPELLO le operazioni, è stata usata della pasta secca per il sorteggio. Ecco in quale posizione appariranno liste e partiti sulle schede di Camera e Senato

2 Settembre 2022 - Ore 22:24 ...

E’ stato sorteggiato questa mattina, alla Corte di Appello di Ancona, l’ordine per i simboli dei partiti e le liste come appariranno, nelle Marche, sulle schede per le elezioni politiche del 25 settembre prossimo.

Due le fasi avvenute in tempi diversi per Camera e Senato: per il sorteggio i fogliettini con i simboli sono stati infilati dentro boccolottini di pasta secca, pescati di volta in volta da un contenitore.

L’alternativa sarebbe stata stringerli con elastici, ma il personale ha ritenuto più indicato l’inserimento nei boccolottini, acquistando un pacco di pasta da mezzo chilo direttamente al supermercato. Entrambe le estrazioni sono avvenuto all’interno di una aula del piano terra della Corte di Appello.

La prima estrazione, alle 10,20, ha riguardato la Camera dei deputati. Nella scheda l’ordine sarà questo: Pci; Coalizione di centro sinistra con Partito democratico-Italia democratica e progressista, Alleanza verdi e Sinistra, Impegno civico Luigi Di Maio-Centro democratico, +piùEuropa; Vita; Italia Sovrana e popolare; Movimento 5Stelle; Alternativa per l’Italia-No green pass; Azione-ItaliaViva-Calenda; Coalizione del centrodestra con Noi Moderati, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega per Salvini premier; Unione popolare con De Magistris e l’ultimo estratto è stato Italexit per l’Italia.

Al Senato l’estrazione, alle 10,50, ha determinato questo ordine: Italia Sovrana e Popolare, la coalizione del centrodestra con Noi Moderati/Noi con l’Italia, Forza Italia, Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, Lega per Salvini Premier; Italexit; Movimento 5Stelle; Unione Popolare con De Magistris, Pci, Vita, la coalizione del centrosinistra con +Europa, Alleanza Verdi e Sinistra, Impegno Civico Luigi Di Maio, Partito Democratico: Azione-Italia Viva-Calenda e l’ultimo estratto è stato Alternativa per l’Italia.