Montegranaro omaggia Baresi: «Un campione e un esempio da seguire» ( Il Video )

SPORT - La leggenda milanista è stata accolta nella sala consigliare veregrense per i saluti istituzionali e poi ha presentato il suo libro al teatro La Perla. Grande l'entusiasmo e l'affetto dei fans accorsi per una foto o un autografo

25 Novembre 2022 - Ore 19:09 ...

Affetto ed entusiasmo per l’arrivo a Montegranaro del grande campione del Milan e della Nazionale italiana, Franco Baresi che questo pomeriggio è arrivato nella città fermana per presentare il suo libro ”Libero di sognare” in occasione della rassegna Incontri d’Autore. Ad attenderlo c’erano molti tifosi milanisti, ma anche tanti appassionati di sport, per rendere omaggio ad una leggenda del calcio.

Baresi è stato accompagnato dal sindaco veregrense, Endrio Ubaldi, in un tour del territorio dove ha visitato alcune aziende calzaturiere fermane, per poi arrivare nella sala consiliare di Montegranaro. Qui, i saluti dell’amministrazione comunale, dall’assessore allo sport Gastone Gismondi, alla vice sindaco Monia Marinozzi, e gli omaggi del consigliere regionale Jessica Marcozzi in rappresentanza della Regione Marche. Al campione è stato donato un piatto dove era dipinto lo stemma di Montegranaro, in ricordo di questa giornata.

«Un campione e un esempio da seguire, nel calcio come nella vita» ha commentato il primo cittadino Ubaldi introducendo Baresi che ringrazia per l’accoglienza e si dice «contento di fare questo viaggio nelle Marche per far conoscere la mia storia. Una storia fatta di sacrifici, perché il talento a volte non basta», lanciando un messaggio alle giovani generazioni. Baresi si è poi spostato al teatro La Perla per presentare il libro e per firmare gli autografi ai fans.

m.m.