Castelli commissario alla Ricostruzione. Legnini ai saluti: «C’è ancora tanto lavoro da fare». Esulta il centrodestra

IL COMMISSARIO uscente: «A Castelli vanno i miei auguri di buon lavoro, insieme alla piena disponibilità a favorire un ordinato passaggio di consegne». Plaudono alla scelta del governo i commissari regionali FdI e FI, Leonardi e Battistoni

3 Gennaio 2023 - Ore 17:49 ...

Il senatore ascolano Guido Castelli nuovo commissario alla Ricostruzione. Arrivano le prime reazioni dei parlamentari locali. E l’attuale commissario Giovanni Legnini si dice «disponibile a favorire un ordinato passaggio di consegne». Prima, da Roma, a parlare è la collega di Castelli e coordinatrice regionale FdI, Elena Leonardi: «La nomina del senatore Guido Castelli a commissario per la Ricostruzione post-sisma è una notizia straordinaria per le Marche e per tutto il centro Italia».

«Guido Castelli – continua – non è solo una persona di grande esperienza e spiccata professionalità, ma è anche e soprattutto una personalità che ha sempre agito in prima linea a favore di territori colpiti dalla tragedia del terremoto, prima come sindaco di Ascoli Piceno e poi come Assessore alla Ricostruzione durante l’esperienza di governo regionale, cercando sempre di dare un nuovo futuro al territorio. Grazie al Premier Giorgia Meloni per aver voluto, ancora una volta, investire sul capitale umano della nostra regione, assegnando incarichi su temi a nostro avviso cruciali come la ricostruzione».

«Congratulazioni al senatore Guido Castelli, nominato oggi dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni come nuovo commissario alla ricostruzione post-terremoto del Centro Italia». E’ il turno del vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera e Commissario regionale Marche di Forza Italia, Francesco Battistoni.

«Guido Castelli nel nuovo ruolo – aggiunge Battistoni – assume una posizione centrale che favorirà un’accelerazione decisiva per la realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo dei territori marchigiani. Auguro perciò al nuovo commissario buon lavoro per l’importante ed essenziale compito di Ricostruzione del Territorio e, al tempo stesso, saluto e ringrazio l’ex commissario Giovanni Legnini, per il lavoro svolto fino ad ora e che continuerà il suo impegno nell’emergenza di Ischia» conclude Battistoni.

Sulla nomina interviene anche l’attuale commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini:

«Ho appreso della decisione del Governo di nominare il senatore Guido Castelli come Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post-sisma nelle quattro regioni del Centro Italia. A lui vanno i miei auguri di buon lavoro, insieme alla piena disponibilità a favorire un ordinato passaggio di consegne. Ho esercitato la funzione commissariale per 34 mesi con totale dedizione, passione ed imparzialità, sempre avendo a mente la sofferenza delle persone e delle imprese colpite dai terremoti del 2016-2017. I loro diritti e il dovere delle istituzioni di contribuire a restituire alle comunità dell’Appennino Centrale condizioni di vita normali, in territori bellissimi ma feriti, con l’obiettivo di migliorarle nel segno della sicurezza e della sostenibilità, hanno rappresentato la motivazione più profonda del mio impegno. La ricostruzione del Centro Italia oggi si presenta molto cambiata rispetto a tre anni fa. Abbiamo varato importanti semplificazioni ed innovazioni normative, tra le quali il Testo unico della ricostruzione privata. Negli ultimi tre anni, nonostante i numerosi ostacoli ed emergenze, sono state presentate 15 mila domande di contributo per la ricostruzione, sono stati approvati e finanziati oltre 10 mila cantieri privati, e anche la ricostruzione pubblica, dove contiamo centinaia di cantieri aperti e oltre mille prossimi all’apertura, è ben avviata. Molti altri interventi pubblici aggiuntivi sono programmati, ed il Piano complementare al Pnrr per le aree sisma, in avanzata fase di attuazione, favorirà lo sviluppo dei territori colpiti, fornendo risorse per le imprese e le infrastrutture materiali e immateriali, come la rete integrata di ricerca degli atenei del cratere, che porterà alla creazione di quattro poli universitari di eccellenza nelle quattro regioni, che è stata finalizzata in questi ultimi giorni. Dei risultati del mio mandato e delle attività della struttura, i cui componenti ringrazio uno per uno – dichiara Legnini – darò conto nei prossimi giorni con il Rapporto sulla ricostruzione, con il quale periodicamente abbiamo comunicato con trasparenza l’andamento della ricostruzione, con dati e informazioni puntuali. Desidero ringraziare per il sostegno, la stima e l’affetto, e per la fattiva collaborazione sempre assicurata nel perseguimento degli obiettivi condivisi, la grande comunità della ricostruzione: i cittadini e le loro associazioni e comitati, le Regioni e i loro Uffici speciali, i sindaci e gli Uffici sisma, i tecnici, le imprese e le loro associazioni di categoria, i sindacati, le Diocesi.

Il lavoro da fare è ancora tanto e diverse sono le difficoltà da superare, gran parte delle quali dovute alla congiuntura del mercato dell’edilizia. Ed è anche per questo che voglio formulare i migliori auguri di buon lavoro a tutti coloro che saranno impegnati per il successo di questa ricostruzione, una delle più difficili degli ultimi decenni. Da parte mia continuerò a garantire lo stesso impegno, dedizione e la massima attenzione ai diritti dei cittadini e alla sicurezza degli edifici e del territorio nella ricostruzione di Ischia, mettendo a frutto le positive esperienze che abbiamo maturato in Centro Italia».

«Il presidente Meloni ha optato per la scelta migliore», non ha dubbi il sottosegretario al Mef, Lucia Albano (FdI) che nei giorni scorsi ha ricevuto le deleghe in materia proprio di Ricostruzione, oltre che di dissesto idrogeologico dal ministro Giorgetti.

«Esprimo viva soddisfazione per la nomina del senatore Guido Castelli a Commissario per la ricostruzione. Il presidente Meloni ha certamente optato per la scelta migliore: Guido Castelli è stato sindaco di Ascoli Piceno per due mandati, consigliere e poi assessore in Regione Marche con delega alla ricostruzione post sisma. Le sue competenze nell’ambito della finanza degli enti locali e la sua approfondita conoscenza del territorio saranno preziose per dare un nuovo impulso all’opera di ricostruzione nel cratere sismico. Recentemente il ministro Giorgetti mi ha conferito le deleghe anche in materia di ricostruzione post sisma e dissesto idrogeologico. Insieme potremmo collaborare proficuamente per il bene delle popolazioni colpite dalle calamità. Auguro buon lavoro al neo Commissario che saprà svolgere il suo delicato ed importante compito con passione, professionalità e spirito di servizio» conclude.