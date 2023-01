La Coppa Marche parla fermano, ai quarti lo scontro tra Nuova Juventina e Futsal Monturano

CALCIO A 5 - Alle Final Eight a mettere in palio il trofeo regionale di Serie C, in corso di svolgimento a Pesaro, quest'oggi si sono sfidati i due sodalizi portacolori di provincia, con vittoria portata a casa per 6-3 dai bianconeri di Montegranaro. In semifinale i veregrensi affronteranno i pesaresi degli Amici del Centro Sportivo, a loro volta vittoriosi sul Sangiorgio C5

5 Gennaio 2023 - Ore 21:18 ...

PESARO – Emozioni griffate Fermano quelle andate in scena quest’oggi, giovedì 5 gennaio, al Pala Nino Pizza, scenario logistico ad ospitare le Final Eight di Coppa Marche.

Una di fronte l’altra, per le logiche relative al trofeo di Serie C, i montegranaresi della Nuova Juventina ed il quintetto del Futsal Monturano, riproposizione di un derby territoriale che affonda le radici negli anni scorsi, a richiamare cioè alla mente gli incroci disputati nei campionati di Serie D e nei gironi di C. L’attualità ha invece fatto incrociare la prima forza del girone C di Serie C2, la Nuova Juventina per l’appunto, corazzata al comando del raggruppamento con 39 punti ed i monturanesi, quinti e dunque all’interno della griglia playoff nella categoria superiore. Rottura degli argini firmata da Bacaloni, a portare avanti il sodalizio di Montegranaro a fungere da preludio per il raddoppio di Marilungo. Il Futsal Monturano chiaramente non ci stava, e grazie alla realizzazione di Boutimah dimezzava il passivo di partenza.

Dalla possibilità di pareggiare, però, all’allungo veregrense firmato ancora una volta da Bacaloni, per un 3-1 che mandava le squadre all’intervallo. Nella ripresa si scatenava quindi Grasselli, lesto a salire in cattedra confezionando la doppietta che portava la compagine di mister Simone Brasili sul confortante 5-1, allungato ulteriormente con la firma carioca di Junior. Boutimah irrompeva nuovamente al tabellino dei marcatori tenendo aperte le speranze in casa monturanese, ma la rincorsa del quintetto di Marco Squarcia si fermava sul definitivo 6-3, rete di Alberti. Il pass valido l’accesso in semifinale finiva quindi in tasca alla Nuova Juventina, chiamata ora sul campo di gara sabato 7 gennaio, calcio d’inizio alle 19.00, al cospetto degli Amici del Centro Sportivo (società di Mondolfo, provincia di Pesaro-Urbino), vittoriosi ai rigori su un’altra selezione fermana, il Sangiorgio C5.