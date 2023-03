Festa delle Donne: gli auguri di Pd e Giovani Democratici

8 MARZO - Le considerazioni delle due forze politiche di Fermo che sottolineano come il Partito Democratico sia guidato da due donne: Elly Schlein a livello nazionale e Chantal Bomprezzi nelle Marche

8 Marzo 2023 - Ore 15:57 ...

Le considerazioni delle due forze politiche di Fermo che sottolineano come il Partito Democratico sia guidato da due donne: Elly Schlein a livello nazionale e Chantal Bomprezzi nelle Marche.

«In questa giornata ricordiamo come la libertà delle donne possa cambiare il mondo. Per questo in tanti luoghi è sotto attacco. “Donna, vita, libertà” è il grido delle donne che guidano la rivolta civile e politica del popolo iraniano; sono le parole che oggi nel mondo risuonano contro ogni discriminazione e sfruttamento. La libertà esige cambiamento, contro i contrattacchi ai loro diritti e sostegno alle battaglie fondamentali come: congedi paritari, lavoro, contrasto alla precarietà, alle disuguaglianze di genere e di salario.

Libere di essere, di vivere, studiare, lavorare e amare. Libere di autodeterminarsi. Libere dalla violenza maschile e dagli stereotipi. Dal nazionale al regionale segnali importanti, il PD ha infatti due donne Segretarie: Elly Schlein e Chantal Bomprezzi. Dal canto suo la Federazione fermana ha sicuramente saputo interpretare il significato dell’8 marzo, non solo nel ricordo della festa, ma ogni giorno, favorendo una politica che potesse sostenere questi ideali.

Ad oggi non mancano certamente donne impegnate politicamente nel partito: amministratrici, come Moira Canigola, Carla Piermarini e Meri Marziali, quest’ultima ora anche in assemblea nazionale; volontarie (come fu in occasione della Festa de L’Unità), segretarie di circolo (Elisa Morresi, Maria Ercolani, Loredana Marziali) o che svolgono mansioni cruciali nel partito.

Chiara Croce è la nuova Segretaria GD Marche, presente negli organi e ora anche in assemblea nazionale nonchè componente del direttivo Anci Giovani Marche; Dorotea Vitali è la Segretaria Provinciale GD che tanto ha contribuito nella crescita della giovanile e negli organi PD. Nella recente fase congressuale Roberta Bonanno ha coordinato la commissione provinciale per il congresso; Romina Fentini è invece la Presidente della commissione provinciale di garanzia. Gioia Corvaro è l’organizzatrice della Federazione, fondamentale in ogni occasione. Elisabetta Baldassarri, Annalinda Pasquali, Claudia Lepri, Elisa Morresi (così come altre già citate) saranno da ora impegnate anche nell’assemblea regionale del PD in rappresentanza del fermano.

Rosalba Ortenzi è stata in consiglio regionale un importante punto di riferimento. Inoltre, altre donne e giovani ragazze, che siano nuovi ingressi come Greta Vesprini e Maria Rosaria Nassi o iscritte di lungo corso come Anna Morrone e, Mirella Morelli, rappresentano figure da valorizzare per via del loro entusiasmo, capacità e generosità che hanno aiutato molto nei lavori congressuali. Dobbiamo esserne orgogliosi. A tutte le donne un augurio speciale».