Lega Fermo, Petrini eletto segretario provinciale

IL COMMISSARIO regionale del Carroccio, Marchetti: «Congresso produttivo. Buon lavoro al nuovo Direttivo fermano»

12 Marzo 2023 - Ore 10:30 ...

«Alan Petrini è stato eletto per acclamazione Segretario provinciale della Lega Fermo, mentre Matteo De Santis, Mauro Lucentini, Patrizio Moroni, Paolo Orlandi, Sandro Pasqualini e Marco Zeloni sono i neoeletti membri del Consiglio Direttivo Provinciale». Lo rende noto il Commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti.

« I congressi – spiega Marchetti – sono un momento fondamentale per il nostro movimento perché quando c’è dialogo si cresce insieme. I militanti hanno partecipato con grande entusiasmo e tante idee dopo anni di stop a causa della pandemia, avvertivamo forte la necessità di tornare a convocare congressi, e oggi sono state ore concrete e costruttive, nelle quali ciascuno ha dato il proprio contributo a vantaggio non solo della Lega, ma di tutto il territorio. Il nostro movimento nasce proprio nei territori e i militanti ne sono l’anima – sottolinea – è stata un’emozione per me essere presente. Al Segretario e a tutti i membri del Consiglio Direttivo provinciale di Fermo auguro buon lavoro – conclude Marchetti – sono certo che, giorno dopo giorno, con serietà e impegno, sapranno dimostrarsi all’altezza della fiducia che i militanti hanno riposto nei loro confronti».