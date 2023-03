Nuovi bandi e tante opportunità all’orizzonte per le imprese

Nuovi bandi e tante opportunità all’orizzonte per le imprese. Ad annunciarlo la CNA Territoriale di Fermo e il confidi Uni.Co, che tracciano la road map per approfittare delle risorse messe a disposizione da numerosi bandi regionali e nazionali.

«Le prime due date da segnare – spiega il direttore della filiale fermana di Uni.Co, Roberto Romagnoli – sono il 1° e il 2 maggio, giorni dell’apertura delle domande rispettivamente per il bando creazione d’impresa e per quello ISI Inail, dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro».

Il 1° maggio si aprirà la seconda finestra dell’intervento rivolto al finanziamento di nuove imprese e studi professionali: «La Giunta Regionale – riferisce Andrea Caranfa, il coordinatore della CNA di Fermo – ha raddoppiato i fondi, al fine di andare incontro alle esigenze dei disoccupati che intendono avviare una nuova impresa. Visto il numero elevato di richieste di agevolazioni ricevute per il bando 2022, la Regione ha deciso di incrementare i fondi messi a disposizione per il sostegno delle nuove imprese, per cui i 7 milioni che dovevano coprire sia il 2022 che il 2023 sono diventati 14, raddoppiando di fatto la dotazione finanziaria». L’agevolazione, i cui beneficiari devono essere disoccupati residenti nelle Marche e di età compresa tra i 18 e i 65 anni, è un contributo in conto capitale (forfettario) pari a 20 mila euro. C’è tempo fino al 31 luglio 2023 per inoltrare la domanda.

Dal 2 maggio alle ore 18 del 16 giugno 2023 invece sono i termini del bando ISI 2022 dell’Inail, che mette a disposizione 333 milioni di euro sul territorio nazionale per le micro e piccole imprese di tutti i settori, come spiega Romagnoli: «L’intervento vuole incentivare la realizzazione di progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali».

A questi bandi si affiancano numerose altre misure di prossima uscita, tra cui Start e Innova Giovani: «La Giunta Regionale mette a disposizione 5 milioni di euro – annuncia Caranfa – per sostenere la creazione di imprese innovative o spin off universitari da parte di giovani disoccupati laureati o laureandi, per i settori della strategia di specializzazione intelligente regionale e quelli ad elevato potenziale occupazionale. Ogni start up o spin off potrà accedere ad un finanziamento pari a 40 mila euro».

In arrivo anche numerosi altri interventi, di prossima uscita, riferisce Romagnoli di Uni.Co: «Siamo in attesa di conoscere le date di avvio delle misure dedicate a contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per l’apertura di negozi e punti vendita di prodotti sfusi e alla spina, per la valorizzazione delle imprese commerciali, oltre a interventi mirati all’artigianato».

I professionisti del confidi Uni.Co, sede di Fermo, sono a disposizione per informazioni, consulenze e per la predisposizione delle domande. Per appuntamenti contattare Uni.Co allo 0734.600586.