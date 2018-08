CALCIO - Il presidente di Lega, Gabriele Gravina: "Ci fermiamo colpiti da una tragedia immane, le partite in programma saranno rinviate a data da destinarsi"

FERMO – Non si giocheranno le gare di Coppa Italia in programma nel fine settimana.

La Lega ha deciso di fermare ufficialmente le partite in segno di rispetto per la tragedia di Genova.

È il presidente Gabriele Gravina ad annunciarlo con il seguente twitt: “La Lega Pro, in segno di rispetto e vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti da una tragedia immane come quella di Genova, ha deciso di fermarsi. Le gare di Coppa Italia, che erano in programma domenica saranno rinviate a data da destinarsi”.

Per quanto collegato alla Fermana, nel week end in corso a riposare, era in agenda la sfida tra Rieti e Teramo, confronto tra le altre forze presenti nel girone di pertinenza nella competizione che sfocia con il trofeo a tinte tricolori.

