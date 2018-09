PUGILATO - Grande spettacolo ieri sera, a partire dalle 20.00, nella centralissima area rivierasca. Match per tutti i gusti, dagli amatori under ed over fino alle prove regionali youth, junior e school boys. Sul ring atleti anche dalla Puglia e dall'Abruzzo

PORTO SAN GIORGIO – La grande boxe è tornata di scena ieri sera, sabato 15, con gli incontri che hanno preso vita nella centralissima Arena Europa.

Sulla scia dell’intraprendente dinamismo che per tutta la bella stagione ha interessato l’attività della Nike Fermo (ad allestire numerosi match per tutti i gusti, vale a dire per ambo i sessi e categorie degli atleti coinvolti) con ring spesso montati anche in spazi pubblici all’aperto, ecco dunque ora il consuntivo sulla kermesse sangiorgese co-organizzata con l’ausilio dalla locale Sangiorgio Boxing. Le società sportive sono state a loro volta assistite, in ambito logistico e burocratico, dagli assessorati allo sport dei due comuni coinvolti, Fermo per la Nike ed ovviamente quello rivierasco per i sangiorgesi (vedi articolo correlato).

A partire dalle 20.00 hanno preso corpo sul quadrato di lotta ben otto sfide amatoriali (con pugili dai 13 ai 65 anni), prima di lasciare il posto alle prove regionali youth, junior e school boys, con l’arrivo in città persino di atleti dell’Abruzzo e della Puglia.

Nella semifinale regionale della categoria youth, 60 kg, Oltjan Loka della Cluana Boxe Civitanova ha avuto la meglio ai punti di Pierluigi Scipioni della Lion Heart. Leonardo Pierangeli della Nike Fermo ha battuto invece nella senior, per ko, il portacolori pugliese dell’Accademia Pugilistica Andriese, Stefano Pastore. I vincitori hanno dunque effettuato un concreto passo in avanti verso le qualificazioni alle finali di Roseto in programma il 21 ottobre.

Paolo Gaudenzi

