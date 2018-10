MOTO - Raffica di secondi posti ed una vittoria negli sterrati tra Fermo e Castel di Sasso di Caserta, con il gradino numero due del podio ad appannaggio di Zaccaro, Bacianini e Ruggeri ed il successo di Compagnone nelle varie specialità. Sull'asfalto spagnolo di Jerez de la Frontera matura invece il sesto posto in quota a Zaccone

FERMO – Terzultima prova del Campionato Regionale Fmi Marche-Umbria quella andata in scena ieri al crossodromo fermano.

Red Racing in pista con tre dei suoi piloti: il neo campione nazionale Alessio Zaccaro, Matteo Bacianini e Leonardo Ruggieri.

Zaccaro, dopo la giornata di qualifiche, nella gara è partito in settima posizione e nonostante i problemi tecnici in ambo le manches è riuscito a salire sul secondo gradino del podio nella categoria Fast MX1 Umbria. Nella MX2 Expert replica la stessa piazza Bacianini, sempre per la graduatoria degli umbri, giungendo dunque alle spalle del vincitore. Con la piccola 125 a due tempi Leonardo Ruggeri ha ottenuto (ancora una volta per le logiche collettive) un ottimo secondo posto nonostante la concorrenza rappresentata dalle potenti 250 a quattro tempi della Challenger.

Nel Campionato Regionale Campano, più precisamente a Castel di Sasso (Caserta), Felice Compagnone confermava le proprie qualità piazzandosi in cima al podio nella selezione MX2 Fast. Per quanto riguarda l’Europeo Moto 2, dunque passando dai tracciati sterrati all’asfalto della velocità, a Jerez de la Frontera, Andalusia (Spagna), Alessandro Zaccone, dopo la qualifica del sabato conquistata nella quinta posizione, è sceso in gara di buona lena.

Terza piazza del serpentone a due ruote mantenuta costantemente, con attacco diretto alla seconda (dunque con il podio nel mirino) fino ad un dannoso contatto con un altro pilota a cagionar danno alla moto, precisamente al cambio elettronico. Zaccone riusciva comunque a limitare la faglia, transitando sotto al traguardo per sesto. La domenica di corse si chiudeva però in amarezza, con i vertici del Red Racing a stringersi attorno al proprio pilota Graziano Peverieri, colpito dal lutto per la perdita del padre Alvaro, figura nota nell’ambiente del motocross.

Paolo Gaudenzi

