MOTOCROSS - Nella domenica alle spalle è andata in scena l'ultima tappa delle competizioni 2018 con il passaggio maceratese di San Severino. Ecco dunque il glorioso bottino annuale in quota ai piloti della presidentessa Daniela Aleandri, ancora una volta a distinguersi per tutte le categorie presenziate con risultati da podio

FERMO – Il team Red Racing si ripete. Ieri a San Severino Marche (MC) per l’ultima gara di Campionato Regionale Fmi Marche-Umbria si è nuovamente concretizzato un bottino di cinque podi con altrettanti piloti.

Iniziando dalle gare del mattino, rese pesanti dalla pioggia caduta nella notte, i primi a scendere in pista sono state le categorie maggiori Elite-Fast-Expert accorpate per via del maltempo e per il cambio dell’ora ad accorciare la visibilità in pista.

Red Racing impegnato in due delle classificazioni sopra riportate, Mx1 Fast con Alessio Zaccaro ed Expert Mx2 con Matteo Bacianini. Brutta partenza per entrambi ma Zaccaro, dopo una rimonta tutta in salita, riesce a portarsi in decima posizione, Bacianini chiude secondo di categoria.

Nella seconda batteria, con il terreno diventato molto pesante, Zaccaro parte nelle prime posizioni terminando quinto assoluto, che gli vale il secondo gradino del podio nella Fast Mx1 Umbria con la quale si aggiudica anche il Campionato Regionale Umbro, mentre Bacianini termina a metà gruppo, per una seconda posizione nella categoria Expert Mx2 Umbria. Per lo stesso posizione d’onore che lo rilega in secondo assoluto al Campionato Regionale Umbria.

Nella 125 due tempi, dove corrono raggruppate la categoria Senior e Junior, partono bene sia Lucarelli che Carletti, ma a seguire una scivolata rilega il primo alle spalle di Carletti e gli stessi transitano sotto la bandiera a scacchi rispettivamente terzo e quarto. Nella seconda batteria Carletti parte subito in testa per rimanerci per ben tre giri, quando viene superato causa scivolata dal diretto inseguitore. Lucarelli ripete la stessa resa e chiude in seconda posizione, per il secondo assoluto nei 125 Senior e con Carletti primo assoluto nella Junior, che gli vale quindi quale titolo di vincitore del Campionato Regionale Umbro 125 Junior.

Per Lucarelli, al rientro da un’anno di stop per infortunio, la chiusura a bordo della Tm pesarese al quarto posto assoluto nella classifica finale del Campionato 125 Senior marchigiano.

Altro ottimo risultato nella categoria Challenger, dove il giovanissimo rapagnanese Leonardo Ruggeri, munito della piccola 125 a due tempi, sale su gradino più alto del podio con due secondi posti di manche.

IL BILANCIO DELLA STAGIONE

Il sunto della positiva annata per il team Red Racing è del tutto farcito di qualità per ogni categoria presenziata su pista. Conquista in Francia, precisamente ad Ahun, del Trofeo delle Nazioni Epoca con Gianni Gismondi, a sommarsi al secondo posto nella categoria D2 ed al terzo nella E2 nel Campionato Italiano Fmi Epoca.

Primi inoltre al Campionato Italiano Fmi Veteran Mx2 con Graziano Peverieri e terza posizione assoluta per Andrea Terenzi nella stessa categoria.

Primo posto al Campionato Italiano Fmi Expert Mx1 con Alessio Zaccaro che porta anche a casa il Campionato Regionale Fmi Umbro categoria Fast Mx1.

Secondo posto nel Campionato Italiano Fmi Senior 125 per Felice Compagnone.

Primo al Campionato Regionale Marche Fmi per Andrea Terenzi nella Veteran Mx2, medesimo risultato al Campionato Regionale Umbro FMI 125 Junior per Eugenio Carletti.

Secondo posto assoluto nel Campionato Regionale Umbro FMI per Matteo Bacianini nella Expert Mx2, ottimo quarto assoluto nella 125 Senior del Campionato Regionale Fmi Marche per Ivan Lucarelli.

Terzo posto nel Campionato Regionale Uisp Marche, categoria 125 Amatori, per Leonardo Ruggeri.

Paolo Gaudenzi

