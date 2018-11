POLITICA - Il consigliere regionale, eletto nel 2015, ha preto parte all'Assemblea provinciale della Lega svoltasi a Porto San Giorgio, elencando i risultati raggiunti

All’Assemblea provinciale della Lega svoltasi a Porto San Giorgio (leggi qui) ha preso parte anche Marzia Malaigia, dal 2015 consigliere regionale del Carroccio. “Quella di ieri – sottolinea – è stata una giornata importante per la Lega. Ho visto una grande partecipazione e tanto entusiasmo, per me è stata l’occasione per un bilancio di una militanza ormai decennale. Ho vissuto l’evoluzione della Lega, anche se i nostri principi non sono mai mutati. C’è sempre la massima attenzione all’ascolto dei territori ed a coglierne le esigenze di cambiamento. Ora vedo finalmente una struttura completa, a livello orizzontale, con tanti amministratori comunali, e verticale, che parte dai nostri esponenti locali, passa per i rappresentanti in Provincia, a noi che siamo in Regione, fino all’ottima interlocuzione con lo Stato centrale. Questo ci dà la possibilità di incidere davvero nell’azione politica”.

La Malaigia ha anche evidenziato come, da sempre, preferisca la concretezza delle azioni all’apparenza.”Quando sono arrivata in Consiglio regionale sono partita dai temi più vicini alle mie esperienze, quindi scuola, sanità, disabilità, sociale. Ho studiato tanto. Pur nella evidente mancanza di programmazione della giunta Ceriscioli, abbiamo lavorato alacremente ed ho visto approvate gran parte delle mie proposte in aula.

Penso al riconoscimento e sostegno ai caregiver familiari, mozione approvata all’unanimità per chi si occupa di disabili gravissimi. Il fondo per non autosufficienti doveva essere vincolato, ma era stato destinato dalla Regione ai punti unici d’accesso, in violazione al vincolo di Stato.

Penso alla caserma dei Vigili del fuoco di Visso, riconosciuta come presidio permanente anche grazie ad una mia sollecitazione.

Penso alle Sae, le casette per i terremotati. Ho denunciato già dall’anno scorso le evidenti carenze, sono andata a fotografare ed ascoltare nei vari Comuni colpiti dal sisma. Quando vedi infissi in cui passa un dito e che vengono chiusi con lo Scottex, pannelli di cartongesso e truciolato impregnati di umidità, pur non essendo un ingegnere è chiaro che qualche errore sia stato commesso.

Penso anche ad alcune mie proposte di legge approvate all’unanimità, come le norme a sostegno dell’accessibilità dei disabili alle spiagge libere. Ora sono finanziati e tante località costiere si stanno attivando.

Penso alla mia proposta sul riconoscimento della fibromialgia come patologia grave, che veniva ignorata dal Servizio sanitario.

Penso alla tutela della creatività marchigiana inserita nel Testo unico del commercio”.

E presto, ancora su sua iniziativa, la Regione Marche sarà capofila nella regolamentazione dei cimiteri per animali. “Questo per evitare il malcostume della sepoltura indisciplinata di carcasse di animali da affezione, con pericolo per l’igiene pubblica”.

“Oggi non vedo una partecipazione diversa nella sostanza dalla Lega a cui mi sono avvicinata ormai 10 anni fa. Lo spirito che ci muove è lo stesso – ha concluso -. Non siamo un partito di pancia, come spesso veniamo accusati, ma di cuore. Stiamo tra la gente, sempre. Questo è il cambiamento che i cittadini chiedono, in molti mi fermano e ci ringraziano, perché si rendono conto che stiamo agendo per realizzare quelle richieste che tante persone aspettavano da tempo. E allora andiamo avanti, a tutti i livelli. Abbiamo un Governo spesso attaccato perché ha intrapreso la strada giusta”.