Nell’uovo della Sutor la meritata sorpresa della vittoria, Senigallia torna a casa a mani vuote

SERIE B - Sul parquet della bombonera calzaturieri subito ad annazzare la sfida, decisi a ritrovare la confidenza con un successo dai fondamentali risvolti in ottica salvezza. Golden Gas domata 60-47

3 Aprile 2021 - Ore 22:11 ...

di Paolo Gaudenzi

MONTEGRANARO – La Sutor gira pagina. Il doppio stop patito tra Padova e Vicenza, all’esordio della fase ad orologio, nel tardo pomeriggio di giornata ha lasciato finalmente spazio ad una convincente vittoria sul campo, fondamentale nell’ottica di stagione soprattutto per rilanciare, nell’immediato, le quotazioni in ambito salvezza.

Il quintetto gialloblù ha fatto quindi il proprio dovere con una prestazione corale e di personalità, caratterizzata da una pungente incisività offensiva messa in scena subito, senza sconti, ed imposta al Senigallia.

IL TABELLINO

SUTOR MONTEGRANARO 60: Wassim ne, Minoli 7, Riva 7, Angellotti ne, Ciarpella F. 4, Gallizzi 7, Cipriani 15, Marini 4, Romano’ 3, Bonfiglio 13. All. Ciarpella

GOLDENGAS SENIGALLIA 47: Conte 6, Pierantoni 1, Giacomini 8, Giunta 4, Centis, Gurini 6, Terenzi ne., Cicconi Massi 2, Moretti, Pozzetti 12, Peroni 8. All. Paolini

ARBITRI: Diego Secchieri di Venezia e Alessandro Frigo di Montagnana di Padova

PARZIALI: 14-3, 32-16, 48-28

NOTE: TL: Sutor 13/19, Senigallia 5/11. Tiri da 2 punti: 13/29, 15/33. Tiri da 3 punti: 7/25, 4/33. Rimbalzi: 43-42

LA CRONACA

Confronto saldamente tenuto in mano sin dalle prime battute, con Bonfiglio & soci a scavare presto un solco sul quintetto dirimpettario, nel primo scampolo di sfida addirittura a chiudere con soli tre punti all’attivo. GoldenGas smarrita, a coincidere con un momento della sfida in cui le certezze gialloblù hanno messo di nuovo in mostra, di contro, una manovra briosa, spesso anche a perforare la retina avversaria dalla lunga.

Minoli mena le danze, Gallizzi manovra con la ritrovata personalità, decisamente oltre la tenera e reale età anagrafica, ed ecco anche spazio in contesa per l’ultimo arrivato, Marini, pivot necessario nel roster come l’aria in considerazione della partenza di Stanzani e del problema persistente al bracio di Tibs.

Cipriani sgancia la bomba del 10-0, biglietto da visita perentorio che rappresenta fedelmente il resto della partita che sarà. Senigallia rompe il digiuno con Giacomini, poi è Pozzetti, ad inizio del secondo periodo e con una tripla a destare la compagine ospite. Anzi, stimola più che altro l’orgoglio di Francesco Ciarpella, che tra rimbalzi conquistati e penetrazioni pungenti contribuisce al coro delle buone rese di giornata. La Sutor c’è, l’attacco gira fluido e Minoli firma il precontratto sulla vittoria sganciando il 27-14. Solco scavato, si va al riposo lungo sul confortante 32-16.

Si riparte con l’emulazione di Cipriani, prontamente replicato da Pozzetti ed è il 35-19. Agli ospiti servirebbe un’impresa, e tentano il tutto per tutto con Gurini e Peroni, ma devono fare i conti con Romanò, che sotto le plance si fa sentire a dovere. Cipriani riprende la mira dalla lunga e disegna la parabola del +20, ed il terzo quarto va in archivio con il 48-28. La restante parte di giornata è gestione di una rotta irreversibile, a sfociare con il successo calzaturiero, transitato per un vantaggio perennemente da doppia cifra, condita poi dalle spettacolari giocate di Bonfiglio, fino al suono della sirena, a sentenziare il definitivo 60-47. L’uovo pasquale calzaturiero è di un dolce cioccolato, con inserita la sorpresa della vittoria, meritata e ritrovata.

