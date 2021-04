Su Radio Fermo Uno torna ‘Il Confronto’: l’emergenza sanitaria nel Fermano secondo Alessandrini e Balestrieri

14 Aprile 2021 - Ore 16:03 ...

Dopo il grande successo della prima puntata, torna il nuovo appuntamento settimanale del giovedì a cura della redazione di Radio Fermo Uno e Cronache Fermane per parlare di politica e dei fatti di attualità. Protagonisti del confronto di giovedì 15 aprile, in diretta dalle ore 19 su Radio Fermo Uno e sulla pagina Facebook di Cronache Fermane, saranno il segretario provinciale del Partito Democratico Fabiano Alessandrini e il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Andrea Balestrieri.

Una seconda puntata quanto mai interessante, quella condotta da Giorgio Fedeli, vice direttore di Cronache Fermane e Radio Fermo Uno, che sarà incentrata sulla gestione della pandemia nella provincia di Fermo e che non potrà non tener conto delle recenti dimissioni del direttore dell’Area Vasta Licio Livini.

Protagonisti del terzo appuntamento di giovedì 22 aprile saranno invece il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Andrea Putzu e il consigliere regionale Pd Fabrizio Cesetti. Al centro del confronto la gestione regionale dell’emergenza Covid e il futuro della sanità nelle Marche.

Gli ascoltatori potranno partecipare con domande o interventi chiamando lo 0734620707 e scrivendo o mandando un messaggio vocale al numero whatsapp 3342275000 o nello spazio della diretta Facebook alla pagina RadioFm1 che vi invitiamo a seguire mettendo il vostro like.

Non resta che sintonizzarsi su Radio FM1 (Fermo Uno) sulle frequenze 101.0 da Fermo e dintorni, Macerata e dintorni, Amandola ed entroterra Fermano; 93.8 dalla costa fermana e maceratese; 88.9 da Petritoli e valle dell’Aso; o in streaming scaricando l’APP di RadioFM1 e dal sito www.radiofm1.it .