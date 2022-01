Sanità, l’affondo di Cesetti alla Regione e a Calcinaro: «La Giunta chieda la convocazione della Conferenza dei Sindaci»

FERMANO - Il consigliere regionale del Partito Democratico: «Acquaroli e i suoi devono venire a Fermo e spiegare come intendono porre rimedio a un quadro che si fa giorno dopo giorno sempre più critico. Continuare a nascondersi dietro la compiacenza di Calcinaro e lasciare in stato di abbandono la sanità fermana, non aiuterà a sanare la frattura sempre più evidente tra il nostro territorio e chi governa le Marche»

28 Gennaio 2022 - Ore 14:01

ANCONA – «Ormai il caos sanitario creato dal centrodestra a Fermo è divenuto un vero e proprio caso nazionale, come dimostra la richiesta rivolta dall’onorevole Fratoianni al ministro Speranza affinché metta mano a una situazione che appare ormai fuori controllo, fonte di grande preoccupazione per i cittadini. Una vera e propria emergenza che, a mio avviso, dovrebbe spingere la giunta regionale a chiedere ufficialmente al sindaco di Fermo l’immediata convocazione della Conferenza dei Sindaci per confrontarsi e ascoltare direttamente le proposte dei Comuni in merito alle politiche sanitarie da mettere in atto per dare soluzione agli innumerevoli problemi».

È questa la richiesta contenuta nell’interpellanza depositata questa mattina dal consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti. «Nessuno – spiega il consigliere dem – può negare che la disastrosa gestione della pandemia a livello regionale abbia trovato proprio nel fermano la sua più drammatica espressione. Basti pensare al ridimensionamento del “Murri”, unica struttura specialistica di primo livello presente nel territorio, per il quale non è stata neppure pianificata una riorganizzazione che evitasse al suo interno la promiscuità tra malati Covid e altri pazienti. Un grave errore da parte della Regione Marche, che oltre a facilitare la trasmissione del virus, ha di fatto compromesso le prestazioni e le cure, programmate e d’urgenza, per i cittadini dell’intera provincia».

«Eppure – attacca Cesetti – fino a oggi la giunta regionale si è dimostrata completamente indifferente ai molteplici e reiterati atti da me presentati per denunciare la disorganizzazione e la totale mancanza di strategia nell’affrontare la pandemia da Covid-19, sia a livello regionale che, ancora di più, a livello locale. Così come ha chiuso ogni dialogo con le organizzazioni sindacali, i comitati cittadini e i sindaci, costretti a rivolgersi al Prefetto di Fermo per avanzare la richiesta di interventi urgenti. E francamente dispiace che l’irresponsabile non curanza del presidente della Regione, dei suoi assessori e dei consiglieri di maggioranza del nostro territorio, abbiano trovato sponda nel sindaco di Fermo, il quale ormai da tempo ha abdicato alle sue competenze, alle sue responsabilità e ai suoi doveri, disattendendo gli inviti rivoltigli dai suoi colleghi affinché venisse convocata la Conferenza dei Sindaci».

«Ora – conclude Cesetti – è arrivato il momento che la giunta regionale venga a Fermo per spiegare ai sindaci e ai cittadini quali siano le politiche sanitarie del governo regionale per la provincia di Fermo e cosa intenda fare per porre rimedio a un quadro che, grazie al suo immobilismo, si fa giorno dopo giorno sempre più critico. Continuare a nascondersi dietro la compiacenza del sindaco di Fermo e lasciare in stato di abbandono la sanità fermana, non aiuterà a sanare la frattura sempre più evidente tra il nostro territorio e la Regione Marche».