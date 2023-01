Coppa Marche, Nuova Juventina in finale

CALCIO A 5 - Alle Final Eight, in corso di svolgimento a Pesaro, nel pomeriggio di giornata battuti gli Amici del Centro Sportivo di Mondolfo. All'atto decisivo, in programma domani alle 19.00, i veregrensi incontreranno i vincitori della sfida tra Jesi e Cagli

7 Gennaio 2023 - Ore 21:48 ...

PESARO – I bianconeri di Montegranaro, battendo gli Amici del Centro sportivo di Mondolfo, hanno staccato il pass per la finale a mettere in palio la Coppa Marche di Serie C.

E’ l’estrema sintesi della semifinale disputata quest’oggi al Pala Nino Pizza, contesto logistico dove sono in corso di svolgimento le Final Eight a mettere in palio il trofeo dai contorni regionali. Forti della vittoria acquisita sul Futsal Monturano nei giorni scorsi (vedi l’articolo sotto correlato), il quintetto guidato da mister Simone Brasili ha per l’appunto sfidato l’ostacolo rappresentato dai pesaresi, che a loro volta avevano liquidato ai rigori un’altra portacolori del territorio di provincia, vale a dire il Sangiorgio C5.

Scendendo alla cronaca, vantaggio veregrense ad opera di Bacaloni, frutto della leggera supremazia manifestata in una sfida tutto sommato corsa sul filo dell’equilibrio per l’intero primo tempo. Nella ripresa il cambio di ritmo, con occasioni da ambo le parti a chiamare spesso in causa i portieri (Di Lorenzo per la Nuova Juventina, Fossi per il Mondolfo), con gli estremi difensori pronti ad erigersi protagonisti del passaggio di match. Ad allungare il passivo ci pensava quindi Grasselli, abile a girarsi sottomisura per insaccare la sfera del 2-0. La Nuova Juventina perdeva però per secondo giallo De Sousa, concedendo quindi ai pesaresi la superiorità numerica, fattore non sfruttato al meglio dai ragazzi guidati da mister Vincenzo Anselmi. La via della rete era e restava preclusa a Valente e soci, anzi, a mettere definitivamente la sfida i ghiaccio ci pensava Favetti, a scagliare una punizione dalla distanza a finire la corsa in fondo al sacco per il 3-0 calzaturiero.

Gli Amici del Centro sportivo passavano alla canonica prassi del quinto di movimento, ma ancora una volta non trovando sbocco se non a pochi secondi dal termine, con il 3-1 firmato da Polverari. Poco dopo lo stesso Polverari avrebbe persino avuto la palla dell’ipotetico 3-2, ma nel finalizzare non trovava il bersaglio. Time out chiamato da Simone Brasili e niente più, con le grida di gioia espresse dai tesserati sul fondo di gioco in rappresentanza dell’interessante realtà sportiva di Montegranaro. Ed ora, l’atto decisivo: la finale in programma domani, alle 19.00 sul medesimo contesto logistico, contro i vincenti della finale in corso di svolgimento tra Cagli e Jesi.

