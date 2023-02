Il Coni nazionale omaggia la boxe di Luciano Romanella

PUGILATO - Riunione programmatica svolta ieri a Matelica, entroterra maceratese, con il vertice nazionale del Comitato Olimpico Italiano, Malagò, unitamente al presidente regionale Luna, a premiare il presidente marchigiano della Federazione Pugilistica per il lavoro svolto dai relativi tesserati

10 Febbraio 2023

FERMO – Un momento vissuto all’apice delle importanti istituzioni sportive.

Nell’incontro svolto ieri, giovedì 9 febbraio, a Matelica, entroterra maceratese, il presidente del Coni nazionale, Giovanni Malagò, ha consegnato la spilla ufficiale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano al movimento pugilistico marchigiano, incarnato dal presidente regionale della medesima federazione, il fermanissimo Luciano Romanella.

Momento organizzato per tributare i primi 100 anni del Matelica Calcio, che ha fornito quindi la circostanza, in quota agli importanti vertici nazionali italiani del Comitato, di salutare e riconoscere i giusti meriti ai protagonisti dello sport di casa nostra.

Alla riunione hanno preso parte i membri della giunta del Consiglio Coni Marche ed i dirigenti sportivi regionali, tra essi, appunto, i protagonisti della nobile arte impegnati nella pratica distribuiti per le cinque provincie marchigiane. «Questo importante riconoscimento – il commento di Romanella – lo condivido con le oltre trenta società pugilistiche che operano nella nostra regione. Realtà impegnate quotidianamente che meritano il ringraziamento pubblico per il grandioso lavoro che svolgono all’interno delle palestre dislocate per le Marche. Un grazie, inoltre, al presidente regionale del Coni, Fabio Luna, per aver fortemente voluto l’incontro in questione».

