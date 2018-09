CICLISMO - 109 chilometri attraversando le aree colpite dal terremoto da Norcia ad Ascoli Piceno, sabato scorso, grazie all'impegno di Federico Marini, ricognitore organizzativo dell'evento promosso da Bosch ed Aperegina dove hanno preso parte tanti campioni dello sport. Con loro il capo squadra dei pompieri che il 24 agosto 2016 estrasse viva una bambina dalle macerie di Pescara del Tronto

ASCOLI PICENO – La nota azienda Bosch, sostenuta da Aperegina, società abruzzese di integratori per lo sport dell’arbitro di calcio Gianpaolo Calvarese, è tornata nelle zone terremotate grazie al progetto eBike, il tutto per non far spegnere le luci dei riflettori sul territorio colpito dal sisma e tenere dunque alta, con forza, l’attenzione dovuta al caso.

Una pedalata di solidarietà lunga di 109 km, partita da Norcia sabato mattina scorsa e giunta ad Ascoli Piceno nel pomeriggio, solcando i luoghi colpiti dal terremoto insieme alle personalità delle aziende coinvolte, vedi manager ed amministratori. In sella alle bici anche molti campioni dello sport e riallacciati ai progetti già andati in onda dalle stesse sigle noti come “Allenarsi per il Futuro”, nei mesi scorsi in tour tra Umbria, Lazio e Marche che ha portato ad Amandola, tra gli altri, niente meno che l’ex attaccante del Milan Daniele Massaro.

Ecco dunque scorgere per le strade del centro Italia il campione del Mondo di rugby Carlo Cecchinato, di off shore Giammaria Gabbiani, di apnea Mike Maric. Con loro Daniela Masseroni, campionessa olimpionica di ginnastica ritmica, Gaia Sabatini, campionessa italiana di atletica, Luca Paolini, leader nel ciclismo e Claudia Peroni, giornalista e pilota di rally.

Impossibile inoltre non citare la presenza di Giorgio Petrini, vigile del fuoco e capo squadra della compagnia di Fermo, salito agli altari delle cronache per aver estratto viva una bambina da sotto le macerie postume al famigerato sisma del 24 agosto 2016 patito a Pescara del Tronto.

Collante con il territorio di provincia, ancora una volta, l’eclettico e polivalente metaforico ambasciatore dei monti fermani Federico Marini, nella circostanza in esame vera e propria anima e regia organizzativa, a spendersi soprattutto dal punto di vista logistico.

“Giorgio ci ha raccontato la sofferenza di quei momenti vissuti a Pescara del Tronto – illustra Marini -, con tutta la felicità per aver estratto viva la bambina di quattro anni che è stata però annullata dalla tristezza per non aver potuto fare lo stesso con la sorellina di sei, che non ce l’ha fatta. Tutti i campioni coinvolti nella pedalata hanno preso i contatti del vigile del fuoco, resteranno di certo uniti perché la vicenda ed il gesto del pompiere, come facile dimostrare, non lascia affatto indifferenti”.

