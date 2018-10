Esordio con sconfitta per la Save the Youths Montepacini, in evidenza il portiere Abdoulie Jassey

CALCIO - Nel girone C della terza categoria la squadra di richiedenti asilo è stata battuta per 4-2 dalla M.P. United calcio di Ponzano di Fermo. Nel finale di partita anche il giovane Edoardo Palazzetti della Fattoria Sociale Montepacini

Esordio assoluto della squadra Save the Youths Montepacini nel girone C della terza categoria delle Marche a Ponzano di Fermo contro la M.P. United calcio.

Save The Youths è un squadra che schiera in campo rifugiati, richiedenti asilo, volontari e amici della Fattoria Sociale Montepacini di Fermo. La vittoria è andata ai padroni di casa dell’M.P. United con il punteggio di 4-2 ma la compagine dei richiedenti asilo non ha affatto sfigurato, nonostante i limiti di affiatamento di una squadra che gioca insieme da meno di un mese e che ha avuto il benestare per il tesseramento della F.I.G.C., per i giocatori non italiani, solo nelle 48 ore precedenti.

I padroni di casa sono andati in goal due volte con Roland Llano, con Simone Roganti e Gionata Borraccini. Per i verdi del Save The Youths M.Pacini hanno segnato Omar Marong, con uno splendido calcio di punizione, e Andrea Braconi che, a 44 anni, si è tolto la soddisfazione di un goal che avrebbe anche potuto riaprire la partita. In grande evidenza il portiere del Save The Youths, Abdoulie Jassey, decisivo in almeno cinque occasioni, con delle parate veramente talentuose.

Nel finale di partita anche il giovane Edoardo Palazzetti della Fattoria Sociale Montepacini, ha avuto la soddisfazione di esordire in terza categoria.