Coronavirus, i sindacati alla politica:

“Emergenza sanitaria non trasformi

la scuola in terreno di scontro”

VIRUS - "Le continue prese di posizione non univoche, invece, non fanno altro che generare confusione nelle famiglie e in tutto il personale della scuola. Chiediamo alla politica di riprendere in mano il proprio ruolo di servizio ai cittadini, da affrontare in maniera coesa e responsabile"

26 Febbraio 2020 - Ore 17:23 ...