Elezioni, Sinistra Italiana: «Ripartiamo dal consenso di tanti giovani»

FERMO - «Un grazie particolare a Luisa Serroni, capolista alla Camera dei Deputati, che tanto si è spesa per dare il massimo contributo all’alleanza»

30 Settembre 2022 - Ore 08:53 ...

«A pochi giorni dalla chiusura dei seggi, sentiamo il bisogno di ringraziare i 25.348 elettori ed elettrici che, nelle Marche, hanno scelto Alleanza Verdi-Sinistra. È stata una campagna elettorale molto breve, ma intensa per incontri e contenuti, che, in un quadro di evidente vittoria della destra, ha comunque reso evidente un consenso alla nostra lista col conseguimento, sul piano nazionale, di un risultato che, oltre a superare il quorum, ha prodotto un significativo gruppo di parlamentari che sarà importante per un’opposizione di sinistra». A tirare le somme sulle elezioni è Sinistra Italiana della provincia di Fermo.

«Abbiamo parlato e accolto le istanze di molte persone, tra cui tanti giovani che si sono dimostrati molto attenti e interessati ai temi proposti dal nostro programma elettorale, concreto ed ambizioso, centrato sulla pace, sulla giustizia sociale, su quella fiscale ed ambientale. È da qui che noi ripartiremo per ricostruire e fare del nostro Paese un luogo più equo, più giusto, più sostenibile, insieme ai nostri candidati e candidate, che ringraziamo tutte e tutti. Un grazie particolare a Luisa Serroni, capolista alla Camera dei Deputati, che tanto si è spesa per dare il massimo contributo all’alleanza, impegnando tutto il suo tempo ad attraversare l’intera regione per iniziative, volantinaggi, incontri, sempre disponibile ad ascoltare e informare».