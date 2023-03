Riapre il centro diurno Alzheimer, esulta Ubaldi che tira anche le somme della fiera di San Giuseppe

«Una bella giornata dedicata a San Giuseppe ed una fiera ben organizzata. La tradizionale Fiera di San Giuseppe ha fatto registrare una numerosa partecipazione da parte dei miei concittadini e di tante persone arrivate dal territorio. Certamente, rispetto al passato il numero degli espositori è diminuito, nonostante come amministrazione abbiamo deliberato di dimezzare il contributo richiesto agli stessi. La diminuzione degli espositori è oramai evidente anche nelle altre manifestazioni fieristiche e nei mercati settimanali, partendo da quelli storicamente più importanti e partecipati come Civitanova Marche e Fermo. Vi erano altre fiere nelle province di Macerata ed Ancona, nonostante ciò gli ambulanti che ho sentito, almeno una quindicina, hanno tutti espresso un giudizio positivo sulle presenze e le vendite effettuate. Porgo il più sincero ringraziamento al Presidente del Consiglio delegato al Commercio ed alla responsabile del Settore Commercio per l’organizzazione della manifestazione e per i giochi in piazza Mazzini, agli agenti della Polizia Locale, agli operai ed agli autisti del Comune che hanno presidiato i varchi d’accesso, ai volontari della Protezione Civile e della Croce Gialla sempre preziosi ed insostituibili, agli operatori della ditta incaricata della raccolta e della pulizia, che hanno dovuto raccogliere degli abbandoni, ed agli altri volontari impegnati lungo il percorso fieristico. Ringrazio il nostro parroco Don Andrea per aver organizzato un bellissimo momento al teatrino della Pievania per festeggiare i papà e non solo, con l’aiuto delle insostituibili “Serafine” ed i volontari dell’associazione “Città Vecchia”, per aver organizzato le visite guidate alla Torre dell’Annunziata “Lu Campano'” con tantissimi partecipanti. Al termine della bella giornata è stato importante rivolgere una preghiera a San Giuseppe con la bellissima statua con il bambino presente bella Chiesa della Pievania per la nostra Montegranaro»