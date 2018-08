CICLISMO - Nella classica per Elite Under 23 trionfa il portacolori del team Vejus - Tmf , alle sue spalle David Casarotto del team General Store Bottoli. Va così in archivio l'edizione della classica numero quarantasette

di Paolo Gaudenzi

E’ stato Einer Augusto Rubio del team Vejus – Tmf a tagliare per primo, pochi minuti alle 18, il traguardo dell’edizione 2018 del Gran Premio Capodarco. Secondo posto per David Casarotto del team General Store Bottoli. Terzo posto per Dario Puccioni del team Sangemini Mg K Vis.

Vincitore a cui è stata assegnata anche la maglia rosa del Comune di Fermo. Maglia gialla della Carifermo che è stata invece consegnata dal rappresentante Emidio Lanciotti al secondo classificato. Per il terzo posto la maglia arancione Sollini. Vincitore del Gran premio montagna Anton Kuzmin.

Non solo una competizione sportiva dal quale sono partiti campioni internazionali, ma anche un grande evento per l’intero territorio Fermano e per le Marche da caratterizza la giornata del 16 agosto. Ben centosettantasei corridori, il massimo previsto dal regolamento internazionale Uci, in rappresentanza di trentasei team mossi alla volta di Capodarco da tutta Italia e, come largamente ricordato anche nei giorni scorsi, con molti di essi provenienti da diversi Paesi esteri. Il tutto tra la solita ed immancabile festa di popolo, con tanta gente assiepata ai bordi delle strade interessate dal percorso ad elevare così la prestigiosa sfida in sella alle due ruote in qualcosa di sentito e partecipato anche a livello sociale. Tra gli ospiti, non poteva mancare il sindaco Paolo Calcinaro, il Prefetto Maria Luisa D’Alessandro e don Vinicio Albanesi. Tra gli altri ospiti tanti campioni del ciclismo partendo da Claudio Chiappucci.

Colori fermani rappresentati lungo i 180 km di tracciato dai tesserati della Vpm Porto Sant’Elpidio – Monte Urano e dalla Marini Silvano – Calzaturieri Montegranaro.

Il resto delle scuderie intervenute è stato così composto: Team Colpack, Team Astana City, Team Cervelo, Futura Team-Rosini, Aran Cucine, Sangemini – M.G. K Vis, D’Amico Utensilnord, Cremonese – Guerciotti, G. C. Sissio Team, Nazionale Russia, Biotraining Cycling Team, General Store Bottoli, Biesse Carrera Gavardo, C. T. Friuli,Team Stipa Milano, Vc La Pomme Marseille, Uc Monaco, Vc Mendrisio, Wsa Pushbikers, Iam Excelsior, Zappi Racing Team, Akros-Renfer Sa, Trevigiani Phonix Hemus 1896, Zalf Euromobil Desiree Fior, Gsc Viris Vigevano Lomellina, Team Pala Fenice, Overall Fgm Tre Colli Cycling Team, Petroli Firenze Hopplà Maserati, Mastromarco Sensi, F. C. Nibali, Vejus – Tmf, Fortebraccio da Montone, Gm Europa Ovini, Bevilacqua Sport – Ferretti e Uc Pistoiese.

Tutto questo a fungere da densa premessa alla 47sima edizione del Gran Premio di Capordarco-Comunità di Capodarco, tipico e radicato appuntamento del giorno post ferragostano incastonato nella storia delle due ruote relativa alla categoria Elite Under 23.

Partenza avvenuta alle 13.30, all’altezza del monumento dedicato a Fabio Casartelli, per il via ufficiale che ha portato subito a snodare il serpentone di bici lungo la prima parte del tracciato, pianeggiante, di circa 54 chilometri spalmati tra Porto San Giorgio e Lido di Fermo, poi, come da anticipazioni, ben otto le risalite alla volta di Capodarco, fino all’epilogo del “muro”, il tutto tra le suggestive scritte colorate protagoniste sull’asfalto di gara a ricordare corse e competizioni ben più note e di livello assoluto, sia in Italia che all’estero.

