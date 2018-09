La risposta dell'ufficio comunicazione in merito ai ritardi nella consegna della posta rilevati nei mesi scorsi nella provincia di Fermo.

Dopo le molteplici lamentele dei giorni scorsi relative ai ritardi nella consegna della posta sul territorio fermano (leggi articolo), sono stati diversi gli interventi da parte di sindacati e politici locali che hanno chiesto risposte.

Giunge puntuale in redazione la nota da parte dell’ufficio comunicazione di Poste Italiane di Marche ed Emilia Romagna:”Nelle scorse settimane il servizio di recapito della corrispondenza nella zona del Fermano ha fatto registrare rallentamenti attualmente in via di normalizzazione grazie all’adozione di azioni mirate. Le criticità, in parte dovute a picchi anomali dei volumi di posta nel periodo estivo e al recente cambio organizzativo introdotto dopo la riorganizzazione delle consegne, sono state superate assicurando un livello di servizio in linea con gli standard di qualità. Le attività di lavorazione e smistamento precedentemente svolte nei centri di distribuzione di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e di Montegranaro sono state riposizionate presso il Centro di distribuzione di Porto San Giorgio che garantisce un funzionamento più efficiente della catena logistica, della qualità e degli standard di sicurezza.”.

