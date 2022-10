Inaugurato il Polo di medicina generale. Acquaroli e Saltamartini: «Sanità del territorio per superare il collo di bottiglia al Pronto soccorso» ( Video e Foto )

SANT'ELPIDIO A MARE - Taglio del nastro oggi pomeriggio alle 15 dell'innovativa realtà sanitaria. Il governatore: «»È una indispensabile azione filtro che il sistema sanitario deve avere. Questo è possibile solo grazie all’incontro tra i medici di medicina generale e le aziende ospedaliere»

22 Ottobre 2022 - Ore 20:04 ... Le dichiarazioni dell'assessore Filippo Saltamartini

di Francesco Silla

Inaugurato il nuovo polo di medicina generale a Sant’Elpidio a Mare. Il polo è già attivo dalla fine di settembre e diventa un punto di incontro per i medici di base del Comune elpidiense, che oltre a prestare la loro attività ambulatoriale, garantiranno assistenza ai degenti del reparto di cure intermedie della struttura.

Alle ore 15 di oggi è stato inaugurato il nuovo polo di medicina generale situato a Sant’Elpidio a Mare nell’ex ospedale. Tutti i medici di medicina generale del territorio elpidiense si sono trasferiti nel polo e presteranno le loro attività ambulatoriali lì. Gli stessi medici di base coopereranno con i servizi ambulatoriali e con il reparto da 20 posti letto di cure intermedie, presente nella struttura. I due studi medici preesistenti a Sant’Elpidio a Mare, quindi, convergono nel nuovo polo. Un nuovo modello che si ha l’intenzione di esportare in tutto il territorio regionale.

«È una giornata importante. Un lavoro iniziato tanti anni fa che vede la luce –introduce il direttore Av4 Roberto Grinta – siamo riusciti grazie alla Regione a trovare i fondi e a terminare questo lavoro. I medici di medicina generale che si sposteranno qui saranno per una presa in carico totale del paziente. In questa struttura si collegano quindi molti aspetti della sanità, come la diagnostica, i servizi e la presenza sul territorio con i medici di base».



A portare il saluto dell’amministrazione è il vicesindaco Roberto Greci: «L’ospedale è da sempre una realtà molto sentita dagli elpidiensi. Questa amministrazione, come le altre passate, si prodiga per mantenere il presidio nel nostro Comune. Questa nuova realtà è molto importante. Un traguardo per i nostri medici di base, che razionalizza la questione dei medici di famiglia. Come amministrazione e uffici, ci impegneremo a mantenere la viabilità e i parcheggi. Ringrazio il dottor Grinta, il dottor Livini, ex direttore Av4, e il dottor Misericordia, coordinatore del progetto, per averci creduto». In seguito, è arrivato anche il saluto del prefetto facente funzion, De Notaristefani.



Commenti sono arrivati anche dai consiglieri regionali Jessica Marcozzi, che si sofferma sull’«importanza della medicina generale. Inizia da qui un percorso innovativo che vede come protagonisti i medici di base», Andrea Putzu: «Non era facile formare questa struttura. È un grande motivo d’orgoglio. Mai come in questi ultimi anni abbiamo riscoperto l’importanza dei medici di medicina generale» e Marco Marinangeli: «Primo Polo nella Marche che sintetizza concretamente il modello organizzativo sviluppato secondo le disposizioni dell’Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale, esempio di assistenza integrata che auspichiamo si riproduca in tutto in territorio».

Prende poi la parola l’assessore alla Sanità e vicepresidente della regione Marche, Filippo Saltamartini: «È un’opera fondamentale nel percorso di costruzione di più presidi territoriali che siano di supporto ai vari reparti del Pronto soccorso. È la strada da seguire per un rinnovamento della sanità in regione, una strada che proseguirà con le prossime riforme che abbiamo pensato e che metteremo in atto da gennaio. C’è bisogno di centri come questo, focalizzati sulle cure intermedie, che abbiano un collegamento diretto con la medicina generale, per non ricorrere direttamente alle strutture ospedaliere di riferimento. Medici di base, infermieri e tecnici digitali insieme per snellire il percorso di cura. La Fimmg di Fermo in questo è stata antesignana a livello nazionale. La nostra amministrazione regionale è molto focalizzata sulla sanità, come dimostrano l’aumento di borse di studio finanziate che permetteranno il turn-over medico nei prossimi anni. Inoltre, è importante sottolineare come centri come questi possano fare cultura medica al paziente».

Prosegue poi il dottor Paolo Misericordia, segretario provinciale di Fermo Fimmg: «Lavoriamo in modo continuativo. L’importanza di questo progetto sta nella cooperazione. Supportiamo tutte le altre strutture presenti nell’ospedale. Come Fimmg facciamo un salto in avanti perché ci riappropriamo della gestione della sanità sul territorio».

A chiudere è arrivato il commento del presidente Francesco Acquaroli: «Abbiamo sempre parlato della necessità di riuscire a collegare il territorio nel circuito della sanità ospedaliera. Questa struttura rappresenta la sanità che riparte dal territorio. E’ utile a superare il collo di bottiglia dei Pronto soccorso. È una indispensabile azione filtro che il sistema sanitario deve avere. Questo è possibile solo grazie all’incontro tra i medici di medicina generale e le aziende ospedaliere. L’obiettivo generale è quindi quello di tornare al territorio. Ovviamente Sant’Elpidio a Mare è solo un punto di partenza, in questo senso, accompagnato dall’aumento di borse di studio che abbiamo finanziato. Mi fa molto piacere che gli intenti che avevamo due anni fa all’insediamento qui diventano realtà».