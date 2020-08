Covid, otto nuovi casi nelle Marche: due nel Fermano

IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminati 563 tamponi nel percorso nuove diagnosi: 5 i contagi registrati nel cluster di Montecopiolo, uno nel Maceratese e due nel Fermano

Sono otto i nuovi casi di Coronavirus nelle Marche. E’ quanto ha comunicato il Gores nel primo bollettino di giornata, dopo l’esame nelle ultime 24 ore di 826 tamponi, di cui 563 nel percorso nuove diagnosi e 263 nel percorso guariti.

I contagi sono stati registrati: 5 in provincia di Pesaro Urbino riferibili al focolaio di Montecopiolo, 1 in provincia di Macerata e 2 in provincia di Fermo. Questi ultimi tre casi sono legati ai rientri dall’estero e agli accessi alle prestazioni sanitarie (per il Fermano si tratta di un’anziana di origini albanesi, di rientro dal suo paese d’origine dove il figlio è positivo al Covid, e di una seconda anziana ‘positivizzata’ durante la degenza in una struttura sanitaria privata). Entrambe sono state ricoverate nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Murri di Fermo e sottoposte a test per conferma. Il conto totale in regione sale dunque a 6.885 a fronte di 100.580 tamponi esaminati fino ad oggi.