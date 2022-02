La chef Barbara Settembri tra i fornelli al Festival di Sanremo

SANT’ELPIDIO A MARE – La cuoca del ristorante elpidiense "La locanda dei Matteri" rappresenterà il fermano e le Marche nella cucina del festival della musica italiana. Sarà impegnata a “Casa Sanremo”, allestita nel Palafiori che si trova all'inizio di corso Garibaldi, non lontano dal teatro Ariston

1 Febbraio 2022 - Ore 12:06 ...

Ci sarà un po’ di Sant’Elpidio a Mare al Festival di Sanremo. La chef del ristorante elpidiense “La locanda dei Matteri”, Barbara Settembri, rappresenterà le Marche nel corso del festival della musica italiana. Ovviamente non salirà a cantare sul palco, ma sarà impegnata in cucina.

Complessivamente saranno presenti 35 cuoche, dalla Sicilia alla Lombardia, per proporre piatti tipici delle varie regioni preparando circa 320 pasti al giorno, destinati a tutta l’organizzazione, allo staff e ai protagonisti del Festival della musica italiana. Barbara sarà impegnata ai fornelli a “Casa Sanremo”, allestita nel Palafiori che si trova all’inizio di corso Garibaldi, non lontano dal teatro Ariston e per lei non è la prima partecipazione ad iniziative importanti nell’ambito delle quali ha tenuto alti i colori della Regione.

«Ancora una volta Barbara, oltre a tutti gli eventi internazionali ai quali abbiamo partecipato insieme, porta il nome della città di Sant’Elpidio a Mare e della Regione Marche fuori dalle mura comunali – dice il Sindaco Alessio Terrenzi –. Quanto ai risvolti locali, inoltre, siamo molto contenti del fatto che a breve aprirà il suo ristorante nella nuova sede in centro storico, presso l’ex Melograno, dove creerà sicuramente un indotto economico-commerciale rappresentando una indubbia attrattiva per la nostra città, forte della sua esperienza tra i fornelli».