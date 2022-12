È andata così: con Cronache Fermane il riassunto del 2022 che si conclude oggi

FERMO - Lutti e gioie, politica e guerra, il ritorno dei grandi eventi: i momenti da ricordare di un anno di cronache raccontate sulle pagine del nostro giornale

di Pierpaolo Pierleoni

Un anno denso di notizie, eventi da ricordare, accadimenti drammatici, ma anche momenti di gioia e speranza. Un anno di addii ed arrivi. Un anno di cronaca locale che continuamente si intreccia con quella italiana e mondiale. Questi in sintesi i fatti salienti del 2022 che si conclude oggi.

Il 2022 si apre nel Fermano con alcuni eventi luttuosi in montagna. Una fatale scivolata lungo un sentiero a Bolognola costa la vita al 34 enne elpidiense Jonathan Strappa. Poche settimane più tardi un episodio simile provocherà la morte, durante un’escursione sul monte Amandola, al 63enne civitanovese Maurizio Matteucci. Entra in carica nel 2022 il nuovo Consiglio provinciale, presieduto dal sindaco di Montegiorgio Michele Ortenzi. Per la prima volta la Provincia è guidata da una maggioranza di centrodestra. L’insediamento il 10 gennaio. Brillante risultatoper la Guardia di finanza di Fermo, che mette a segno a Porto Sant’Elpidio un maxi sequestro di cocaina purissima da 21,5 chilogrammi.

Come ogni anno, a febbraio il Festival di Sanremo catalizza l’attenzione di tutta Italia: la 72° edizione della kermesse vede spopolare il gioco Fantasanremo, nato al Bar Papalina al quartiere Corva di Porto Sant’Elpidio. Un successo clamoroso, che vede gli artisti in gara ripetere più volte sul palco il nome Papalina, al secolo Nicolò Peroni, ospite anche da Mara Venier su Rai Uno, insieme ai suoi soci, il giorno dopo la finale del Festival. Ma è anche un mese di dolore, muore a San Valentino il giovanissimo Giuseppe Lenoci, 16 anni, vittima di uno schianto in strada. Il ragazzo sta effettuando uno stage in una ditta termoidraulica per un progetto di alternanza scuola-lavoro e durante una trasferta, l’auto su cui viaggia si schianta contro un albero.

A marzo una notizia ormai quasi insperata: a 5 mesi dalla scomparsa, viene rintracciato il 51 enne Andrea Del Moro. Lo identifica la Polizia ferroviaria in una stazione del Lazio. Negli stessi giorni si chiude il cerchio sui rapinatori seriali che nei primi mesi dell’anno compiono azioni criminose a raffica a Lido Tre Archi e dintorni. Viene accompagnato al Cpr per il rimpatrio anche l’ultimo componente di una banda, composta da un romeno, un nigeriano ed un nordafricano, autori di una sfilza di delitti. Una nomina prestigiosa viene annunciata il 12 marzo: don Sandro Salvucci, amato parroco di Montegranaro, è nominato arcivescovo di Pesaro.

A cavallo tra fine inverno ed inizio primavera, il mondo è scosso dall’avvio dell’aggressione russa all’Ucraina. Una guerra in Europa che genera morte, devastazione e milioni di profughi. A centinaia arrivano nel Fermano, dove si accende la gara della solidarietà per accogliere ucraini, prevalentemente donne e bambini, in fuga dalle bombe.

La primavera segna il ritorno dei grandi eventi, l’emergenza Covid può dirsi finalmente alle spalle. Torna in presenza ad aprile Tipicità. A fine mese, desta impressione l’irruzione in ospedale di un gruppo di nordafricani, per portare via un connazionale ferito in una violenta colluttazione a Lido Tre Archi. Le indagini per identificare tutti i responsabili dell’incredibile blitz proseguiranno per tutto il mese successivo.

A maggio esordisce al cinema Criminali si diventa, commedia poliziesca tutta made in Fermo, che valorizza le bellezze della città capoluogo. Doppio lutto per le divise, a distanza ravvicinata, a fine maggio. In rapida successione, due uomini delle forze dell’ordine, un poliziotto ed un carabinieri, si tolgono la vita con un colpo di pistola.

Giugno è mese di elezioni amministrative, nel Fermano occhi puntati su Porto San Giorgio e Sant’Elpidio a Mare. Nel comune rivierasco vince Valerio Vesprini, sostenuto da liste civiche e di centrodestra, battendo l’assessore uscente Francesco Gramegna. A Sant’Elpidio a Mare serve il ballottaggio per incoronare Alessio Pignotti, sostenuto da liste civiche più Forza Italia. Nel Comune elpidiense appena un voto di differenza aveva stabilito che al secondo turno andasse il candidato del centrodestra Gionata Calcinari a discapito di quello del centrosinista, Fabiano Alessandrini.

L’estate entra nel vivo a suon di eventi ed a Porto San Giorgio torna la Pro Loco in festa ad inizio luglio. Ma è anche un mese di lutti, sull’asfalto perde la vita il 12 luglio il 36enne Jacopo Bregoli, psicologo e tifosissimo della Fermana. Nuovo corso in Confindustria Fermo, con l’elezione a presidente di Fabrizio Luciani.

Disavventura estiva per una coppia di sposi ad inizio agosto. I due, in procinto di partire per la luna di miele negli Stati Uniti, si vedono annullare il volo per overbooking, viene diffidata la compagnia aerea. Preceduto da una raffica di polemiche dei movimenti ambientalisti, torna il Jova Beach Party a Lido di Fermo, con una doppia tappa del tour che fa il pieno in spiaggia e vede arrivare tanti ospiti, da Valentino Rossi a Tananai.

Viene trovato il 9 agosto a Porto Sant’Elpidio Saidi Haithem, responsabile dell’omicidio del cugino, commesso pochi giorni prima a Civitanova Marche.

Agosto è come sempre mese di rievocazioni storiche nel Fermano. A Sant’Elpidio a Mare la contrada Sant’Elpidio vince ancora, per il terzo anno consecutivo, la Contesa del Secchio, mentre al Palio dell’Assunta di Fermo trionfa Campiglione. La Giostra dell’Anello di Servigliano si chiude con il decimo successo nell’albo d’oro per la contrada Paese Vecchio.

La fine dell’estate coincide con l’incredibile escalation del costo di luce e gas. Imprenditori, associazioni di categoria, artigiani e amministratori locali lanciano l’allarme: a rischio di collasso il sistema economico. A settembre, in un summit tra Sindaci e Regione a Petritoli, arriva il sì unanime degli amministratori locali alla realizzazione della terza corsia A14 a sud di Porto Sant’Elpidio. E’ anche un mese di avvicendamenti istituzionali. A Fermo saluta il prefetto Vincenza Filippi, sostituita, da inizio dicembre, da Michele Rocchegiani. Una terribile ondata di maltempo devasta il nord delle Marche, che piangono 12 vittime e un disperso. Si salva il Fermano, dove la conta degli interventi è di 5 persone soccorse, senza feriti né vittime.

Le elezioni politiche del 25 settembre segnano la netta affermazione del centrodestra e in particolare di Fratelli d’Italia. Nessun fermano tra i 15 parlamentari eletti nelle Marche, l’unico dalla quinta provincia marchigiana è il senatore Francesco Verducci, eletto in un collegio in Piemonte.

Ad ottobre una lite finisce nel sangue in un appartamento di Bivio Cascinare (Sant’Elpidio a Mare), muore per un fendente all’addome il 29enne Satwant Singh; arrestato il coinquilino, il 56enne Manjit Singh. Cambia per metà la giunta regionale guidata dal governatore Francesco Acquaroli, chiamato a nominare tre nuovi assessori in sostituzione degli eletti in Parlamento. Entrano Antonini, Biondi e Brandoni, ancora una volta nessun fermano in Giunta. Muore a fine ottobre il presidente della Carifermo Amedeo Grilli. Scompare ad inizio dicembre anche Mauro De Angelis, fondatore ed amministratore della EcoElpidiense.

Al Palio dei Comuni di novembre a Piane di Montegiorgio vince di nuovo l’Umbria, con Gualdo Tadino che trionfa trascinato da Bengurion Jet. Passi avanti importanti per i due nuovi ospedali di Amandola e Fermo. Procedono secondo la tabella di marcia i cantieri, quello per il nosocomio dei Sibillini è in fase avanzata, l’Ufficio speciale per la ricostruzione della regione Marche ha annunciato, a fine novembre, l’ultimazione dei lavori da 73 posti letto per l’estate 2023. Corposo sequestro della Guardia di finanza che a novembre sequestra un carico di ben 83 chilogrammi di marijuana, aumentando il “bottino” dell’ultimo bimestre a quasi due quintali di sostanza sottratta al mercato della droga. Si celebra il 10 dicembre al Teatro dell’Aquila di Fermo la Giornata delle Marche, dedicata quest’anno alla sanità. Arriva anche il Ministro della salute Orazio Schillaci.